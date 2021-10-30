Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yarın için 21 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 21 feribot seferi düzenleyecek

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yarın için 21 ek sefer konuldu
AA

Firmadan yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi.

Diğer hatta ise Geyikli’den Bozcaada’ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şiddetten balkondan kaçarak kurtulmak istedi
GÜNDEM Çarşafla balkondan kaçmak istedi ama...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden yarın görüşecek
GÜNDEM Erdoğan-Biden görüşme günü belli oldu
Bilim insanından 'tarihi yeniden yazdıracak' açıklamalar
GÜNDEM Tarihi yeniden yazdıracak açıklamalar
1100 TL pandemi sosyal yardım parası için BAŞVUR! E-Devlet'ten Pandemi destek başvurusu sorgulama
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
2021 KYK burs başvuruları için geri sayım... E-Devlet ile KYK burs başvurusu işlemi yapma ekranı
GÜNDEM 2021 KYK burs başvuruları için geri sayım...
"Suç örgütü ele başı" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz tahliye edildi
GÜNDEM Kürşad Yılmaz tahliye edildi
Bakan Soylu: Bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de şanla şerefle kanla kazandı, senin gibi kasetle kazan
GÜNDEM Bakan Soylu, muhalefet partilerini eleştirdi
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
GÜNDEM İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonu, park halindeki 4 otomobile çarptı
GÜNDEM El frenini çekmeyi unuttu! 4 otomobile çarptı
VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM ortaöğretim son başvuru günü ne zaman? VGM burs sonuçları...
GÜNDEM VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.