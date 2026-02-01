Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ, diğer seferlerin program dahilinde yapılacağını açıkladı

Giriş: 01.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 01.02.2026 - 16:25

