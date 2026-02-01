Habertürk
        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ, diğer seferlerin program dahilinde yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 01.02.2026 - 16:25
        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

        AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00-15.00, Bozcaada'dan ise saat 10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00-17.00-21.00, Gökçeada'dan 11.00-15.00- 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00-19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00-18.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

