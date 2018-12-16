GÖKÇEK: ALKIŞ BEKLİYORDUM, ELEŞTİRİ ALDIM

Telefonum çaldı.

Tanımadığım bir numara.

Açtım.

“Fatih Bey ben Melih Gökçek”

Şaşırdım.

Son konuşmamızın üzerinden hemen hemen 5 yıl geçmiş.

“Yazınızı okudum, bir açıklama yapmak için aradım” dedi.

Ahmet Hakan’dan beklediğim yanıt, doğrudan Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan geliyordu.

“Buyurun Başkan size dinliyorum” dedim.

“Yazınızda konu ettiğiniz üniversite öğrencileri ile yaptığım bir sohbet. Siz o sohbeti dinlediniz mi?” dedi.

Dinlemediğimi ama okuduğumu söyledim.

“O zaman ben size anlatayım tamamını” dedi ve anlatmaya başladı:

“Bir grup üniversite öğrencisi ile yaptığım bir sohbetti. Bir genç kızımız o meşhur pankart üzerinden soru sormaya başladı.

İlk iki maddeyi söyledi ve 'Tecavüzü hak ediyor muyuz' diye sordu. Ben de diğer maddeleri de söyle dedim. Onları da söyledi.

Bunun üzerine ben de sizin de değindiğiniz cümleyi söyledim. Sakın yanlış anlaşılmasın hak ediyorsun falan demedim. Benim kastım şu. Gece sokağa çıkmışsan, açık saçık giyinmişsen, bir de üzerine sarhoş olmuşsan, biraz da cilveleşmişsen yanındaki adam da şerefsizin biriyse senden faydalanmaya kalkışabilir. Benim kastım budur. Ben kızlarımıza kendilerini korumaları için bunları söyledim. Nasihat ettim. Yoksa ne mini eteğe karşıyım, ne başka şeye. Benim belediye başkanlığım döneminde belediyede çalışan mini etekliler vardı. Bir gün de kimseye onu giyme bunu giyme demedim. Ben kızlara nasihat ettim. Kendi kızım olsa edeceğim gibi."

Ben de itirazlarımı sıraladım:

“Sayın Başkan kelimelerin gücü var. Bu söylediğinizi sizin de şerefsiz dediğiniz tipler kendi lehlerine yorumlarlar. Mini etek giydiyse içki içtiyse hak etti diye görürler. Zaten bu konularda sorunlu bir ülkeyiz. Bazı şerefsizler var diye kadınların mini etek giyme, içki içme, gece sokağa çıkma, eğlenme özgürlüğünden feragat etmelerini isteme hakkımız yok. Tecavüzcü tecavüzcüdür. Sadece mini etek giyip gece sokağa çıkana mı tecavüz ediliyor bu ülkede" dedim.

Gökçek "Vallahi de billahi de kızları eleştirme maksadı ile söylemedim. Sadece uyarı maksadı ile söylediğim sözler bunlar. Ben teşekkür beklerken eleştirilere hedef oldum. Anlamadım” dedi.

Ben de kendisine "Ronaldo" örneğini verdim:

"Melih Bey bakın Ronaldo hakkında Las Vegas’ta dava açıldı. Yanındaki kadınla diskoya gidiyorlar. Sizin dediğinizin ötesinde cilveleşiyorlar. Odaya çıkıyorlar, soyunuyorlar. Sonra kadın istemem diyor. Ronaldo dinlemiyor ve tecavüzle yargılanıyor. Kadın istemediği zaman zorlamak tecavüzdür. Kıyık kıyafetin, içkinin, cilveleşmenin önemi yok. Kadınlar niye erkeklerden daha dikkatli olmak zorunda olsun."

Melih Gökçek kendi yaklaşımında ısrarlı:

"Fatih Bey, Ronaldo’nun yaptığı da şerefsizlik. Ama kadın sarhoş olmasa belki de tecavüze uğramazdı. Kurtarırdı kendini. Ortalıkta aşağılık rezil adamlar var. Kızlarımız bunlardan kendini korusun diye konuştum ben."

Ben de ısrarlıyım:

"Belki de Ronaldo da sarhoş olmasa tecavüz etmezdi. Niye kendini korumak, kılığına kıyafetine dikkat etmek zorunda olan kadınlar olsun."

Gökçek bunun üzerine “Ben tecavüzcüler en ağır şekilde cezalandırılsın diyorum. Şerefsizdir bunlar diyorum. Sizden farklı bir düşüncem yok bu şerefsizlerle, bu alçaklarla ilgili. Ama şunu da söyleyeyim. O çocuklar maksatlı gelmişlerdi. Benden laf almak için. Sadece ben bunları söyleyince hemen ayrılıp, bu sözlerimi yaydılar. İçerde kalanlara ben ne demek istediğimi anlattım ve hak verdiler bana ama bir grup maksatlı idi” dedi.

Ben de “Sayın Başkan genç bu arkadaşlar. Maksatlı da olma hakları var. Tecavüzü haklı göstermek istediğinizi düşünmüş olabilirler. Ben sizin böyle bir şey demek istemediğinizi anlıyorum ama gençlere de maksatlı falan dememek lazım. Maksatlı olsunlar. Ne fark eder."

Uzun telefon konuşmasından benim vardığım sonuç şu:

Melih Gökçek tecavüzü haklı göstermeye çalışmamış. Kötü niyetli olmadığı da anlaşılıyor.

Ancak egemen kültürü seslendirmiş.

Sadece Türkiye’de değil, neredeyse dünyanın her yerinde egemen olan bir anlayışı.

Bunu daha doğru cümlelerle de yapabilirdi mutlaka.

Ve aslında bu anlayışın hatalı olduğunu da…

BİRAZ DA YEREL SEÇİM KONUŞTUK

Gökçek ile konuşunca siyasete girmemek olmazdı elbette.

“Geçen seçimde Ankara’da Mansur Yavaş ile başa baş olduğunuzu gösteren bir anket yayınladığım için bana çok kızmıştınız. O günden beri de görüşmedik ama seçim sonuçları beni haklı çıkardı” dedim.

“Evet seçim sonuçları sizi haklı çıkardı ama biz de hata yaptık. Pek çok seçmen muhtar oyları ile belediye başkan oylarını aynı zarfa koymuş. Bu oylar haliyle iptal edildi. Ve neredeyse tamamı bana verilmiş oylardı. Eğer bu olmasa ben 3 puan farkla kazanıyordum” dedi.

Ve o da bana bu seçimle ilgili tahminimi sordu.

Tahmin yapacak verilere sahip olmadığımı söyledim.

“Mansur Bey için ne düşünüyorsunuz?" diye ısrar etti.

“Adaylığı açıklanmadı ki” dedim.

“Açıklanacak. Parti içinde çok fazla muhalefet edeni var ama olacak. Başka çareleri yok” dedi.

Geçen sefer ki kadar başarılı olamayacağını tahmin ettiğimi söyledim.

“Bence de” dedi İstanbul’da da Binali Yıldırım’ın adaylığının kesin olduğunu fısıldadı.

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