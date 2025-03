Gökhan Bozkaya: İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş United Payment'ı 2-0 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Gökhan Bozkaya, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bozkaya, "Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnanılmaz mücadele ettiler ve oyun planına sadık kaldılar. Maçın başından sonuna kadar mücadele edenlerin ve sonradan giren oyuncuların katkısından mutluyum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız." diye konuştu.

Soyunma odasında mükemmel bir hava olduğunu ve oyuncularının da bu sevinci hak ettiğini vurgulayan Bozkaya, şampiyonluk için önlerinde 4 hafta daha olduğunu belirterek, "Biz sezon başından itibaren şampiyonluğu dile getirmeye başladık. Fenerbahçe'nin olduğu her branşta erkek-kadın fark etmeksizin şampiyonluğa oynayan bir kulübüz. 4 maçımız kaldı. Her takımı ne gözümüzde büyütüyoruz ne de küçük görüyoruz. Her maç sahada mücadeleyle kazanılır. Milli takım arasından sonra AEK ile hazırlık maçı yapıp devam edeceğiz ama ben oyuncularıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.