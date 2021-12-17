"Milli takımın beklentileri ilk başta oynanan oyunla fazla arttı. Beklentiniz çok fazla, gerçekleşmediğinde de hayal kırıklığı o kadar büyük oluyor. Çok da kolay maçlar yok önümüzde ama neden olmasın. Hep vardır ya biz bitti demeden bitmez diye. Son sözü söyleyecek olan yine bizim sporcularımız. Onlar bu formanın ağırlığını bence biliyorlar. Biz de onların başarıda da başarısızlıkta da yanındayız. Ben de milli takımda oynadım. Onların neler hissettiğinin çok farkında olan biri olarak söylüyorum. Hepsinin arkasındayız."