Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gökhan Kırdar'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama- Magazin haberleri

        Gökhan Kırdar'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Müzisyen Gökhan Kırdar, geçtiğimiz hafta iç kanama geçirdiğini açıkladı. Kırdar, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        ABONE OL

        Gökhan Kırdar, geçtiğimiz hafta sol akciğerinde iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldığını belirterek, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

        Gökhan Kırdar, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir paylaşımda bulunmadığını ifade ederek, Bolu'da yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenler için baş sağlığı diledi.

        Ünlü müzisyen, açıklamasında şunları söyledi: Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm. Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim. Yeniden nefes alabilmek... Güzel ve yakında yeniden kavuşacağımızı diliyorum.

        REKLAM

        MESAM'DAN MESAJ

        Gökhan Kırdar’ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM da (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sanatçı için geçmiş olsun mesajı yayınlandı: Değerli sanatçımız, MESAM Başkan Yardımcımız Gökhan Kırdar bir süredir sağlık sorunları yaşamaktadır. Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle. Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle…

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökhan Kırdar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"