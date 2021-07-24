Gökhan Özen, Bu Maymunlar şarkısı ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İlk kez rap türünde bir şarkı yapan Gökhan Özen'in şarkısına birçok yorum yapıldı. İki kızı olan Gökhan Özen, uzun bir süredir yeni şarkı yapmamıştı.

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

Gökhan Özen 29 Kasım 1979'da Ankara doğmuştur.

Dört kişilik bir çekirdek ailenin son üyesidir. Ağabeyiyle arasında iki yaş vardır. İlk ismi olan "Ahmet", dedesinin (annesinin babası) ismidir. "Gökhan Özen", 6 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı göstererek ilk müzik eğitimine burada çok sesli koroda başlamıştır. Dünya çapında klasikleşmiş opera eserlerini 3 sene boyunca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok kez koro ile birlikte sahnede sergiledi. Aynı zamanda Ankara Radyosu'nda da eğitim almıştır.

İlkokul, ortaokul, lise olarak TED Ankara Koleji çıkışlı "Gökhan Özen", okul döneminde almaya başladığı yabancı dil eğitimine 15 yıl ağırlık vermiştir.

İlk üniversite sınavını başarıyla geçmesinin sonucunda, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. 2003 yılında, üçüncü albümünü çıkardığı sırada tekrar sınava girmiş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni seçmiştir.

2000 yılında Özelsin isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı

2001 yılında, bütün bestelerin ve aranjelerin kendisine ait olduğu Duman Gözlüm albümü ile Aramazsan Arama, Tabir-i Caizse, Dön Çarem, "Ayaz" gibi hitler çıkardı.

2002 yılında ise bu albümdeki şarkıların remixlerinden oluşan Duman Gözlüm remix albüm yayımlanmıştır.

2003 yılında çıkarttığı, içerisinde Her Şeyde Biraz Sen Varsın, "Aman Boşver", gibi şarkılarının bulunduğu Civciv adlı albümü ile satış rekorları kırdı, albümü çıktığı gün itibarıyla 3 günde 300 bin satış rakamına ulaşmayı başarmıştır. Mü-yap'ın Diamond ödülüne layık görülmüştür.

21 yaşında çıkardığı bir önceki albümü "Duman Gözlüm" ve 2003'te çıkardığı bu albümle birlikte, albüm satışı milyonları bulan en genç son sanatçı unvanına erişmiştir.

2004 yılında çıkarttığı içerisinde "Sana Yine Muhtacım", "Öyle Büyü ki Kalbimde" "Birtanesisin", "Dayanamam"ın yeni versiyonunun bulunduğu Aslında albümüyle başarısını pekiştirdi. Albümün ismini taşıyan "Aslında" şarkısı zamanın ötesindeki şarkılarındandır. Tüm söz ve müzikler Özen'indir. Bu albümdeki bestesi Özen'e ait olan "Mazim Değil" şarkısı 2001 yılında Yaşar tarafından seslendirilmiştir.

2006 yılında, müzik kariyerinin yanısıra, gelen dizi tekliflerini değerlendirerek oyunculuğa adım attı.

2007 yılında, "Yalan Dünya" isimli dizide ikinci kez başrol üstlendiği sırada; içerisinde "Tövbeliyim", "Ağlamak Sırayla", "İnkâr Etme" gibi parçaların da olduğu ve klipsiz hit serisine yine devam ettiği "Seni Özledim" "Kalsın", "İkimiz de Kaybettik" gibi şarkıları bulunduran Resimler & Hayaller albümünü çıkardı.

2008 yılında ise içerisinde klipsiz hit olmayı başaran "Öldürür Sevdan" isimli şarkıyı barındıran Bize Aşk Lazım'ı çıkardı.

2012 yılında, Demet Akalın'ın albümünde bulunan; sözü, bestesi, aranjesi Özen'e ait olan Yıkıl Karşımdan şarkısında ilk kez düet yapmıştır.

2013 yılının en başarılı albümlerinden Milyoner’i sevenleri ile buluşturdu, albümün çıkış şarkısı Budala çok büyük ilgi gördü.

Gökhan Özen 2015 yılında ise Maske albümünü sevenlerine sundu albümün çıkış klibi Mis oldu.

7 Temmuz 2010'da, Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ile evlendi. 16 Temmuz 2012'de Ada Deren Özen, 28 Temmuz 2015'te ise Derin Su Özen isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu. 2005 yılında Kuaför Mehmet Gülsüm'ün kaçırılarak dövülmesi olayında suçu teşvik nedeniyle 2 ay cezaevinde kaldı.