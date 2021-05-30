Gökhan Yavuz: Oyunculuk benim şifa kaynağım

"Oyunculuk benim şifa kaynağım" 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz haftalarda final yapan "Hercai"de canlandırdığı "Rıza Demir" rolüyle beğeni toplayan Gökhan Yavuz, samimi açıklamalarda bulundu.

Etkileyici performansıyla yapımcılardan teklif üstüne teklif alan 42 yaşındaki Yavuz, bu başarının temelinde oyunculuğa duyduğu tutkunun yer aldığını belirtti.

"YOL AYRIMINDA OYUNCU OLMAYI SEÇTİM"

Gökhan Yavuz, oyunculuğun kendisi için "şifa" niteliğinde olduğunu söyledi. Oyuncu, konuyla ilgili, "Daha ilkokula bile başlamamışken, beni karateye yazdırdı canım babam. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü'nde başladı spor hayatım. Yol ayrımında oyuncu olmayı seçtim. Oyunculuk benim için hem ruhen, hem de fiziken şifa gibi, rehabilitasyon niteliğinde" dedi.