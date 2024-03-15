Göksu Tabiat Parkı'nda istilacı yabancı bitki türü keşfedildi

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan ile Ormancılık Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Nihan Koçer, Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi projesi kapsamında flora çalışması yürüttü.

DÜNYADA İSTİLACI TÜR OLARAK KABUL EDİLİYOR Çalışmalar esnasında dünyada istilacı tür olarak kabul edilen ve ülke florası için yeni kayıt olan yabancı bitki türü keşfedildi. REKLAM Bitkiden teşhis için toplanan örnekler, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryumdaki örnekleriyle karşılaştırıldı. Söz konusu türün Kuzey Amerika'ya özgü olan, birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler'de görülen, Türkiye florasında ise kaydı olmayan Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae, Nuttal Suotu) olduğu belirlendi.