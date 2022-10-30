Göktürk'te yeşil alan gerginliği

"Göktürk Yeşil Kalsın Platformu" da, yaptıkları açıklamada, "Biz Kemerköylüler evlerimizi satın alırken yeşil alanlarımız ile birlikte satın aldık ve ortak yönetim planına yeşil alanları kaydettirdik" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Davalarımız devam ederken hukuksuz olarak yeşil alanlarımız ele geçirilmeye çalışılıyor. Haklarımızı koruması gereken kamu ve emniyet güçleri bu hukuksuz süreçte bizim karşımızda yer alıyor. Biz hukuksuzluğa karşı direniyoruz" denildi.

"TEBLİGATTA İŞGALİN KALDIRILACAĞI İFADE EDİLİYOR"

Kemerköy Sitesi Yöneticiliği Avukatı Aslı Erdem de Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Buradaki alanla ilgili açılmış davalar var. Kaymakamlığın yetkisi ise yok. Çok açık hükme rağmen maalesef aniden alelacele bir karar verildi. 28'inde kararı tebliğ ettiler. Kanunda 3 günlük bir süre var. Cuma günü öğleden sonra resmi tatil. O gün tebliğ ediliyor. Cuma, cumartesi ve pazar 3 günden sayılmaya çalışılıyor. Pazartesi sabah 09.00'da hazır olun geliyoruz diye tebligat yaptılar. Yani yarın sabah siteye girip duvarları yıkmaya çalışacaklar. Kemerköy Sitesi diyoruz ama halk daha çok Kemer Country Sitesi olarak biliyor burayı. Bahsedilen yerler yeşil alanlar ve golf sahaları. Biz idare mahkemesine imar planlarının iptali için dava açmıştık. Onlar ayrıca devam ediyor. Öte yandan gelen tebligatta ise 'işgalin kaldırılması ve onlara teslimi' ifadesi yer alıyor. Yani sitenin dışındaki duvarı yıkıp girmek istiyorlar. "