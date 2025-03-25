Başta Rusya'nın Kaliningrad, Rostov, Krasnodar gibi şehirlerinde aynı zamanda Türkiye'de Diyarbakır'da da görülen gökyüzündeki sıra dışı spiral ışık merak uyandırdı.

Gökyüzündeki sıra dışı görüntü, Kaliningrad, Rostov ve Krasnodar da dahil olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesindeki vatandaşların dikkatini çekti. Bu görüntü sadece Rusya'da değil, Türkiye, Fransa, Polonya, Ukrayna ve Almanya gibi bir dizi ülkede de görüldü.

Rus basınında yer alan haberlerde bu görüntünün, büyük ihtimalle 24 Mart 2025'te Florida'dan fırlatılan SpaceX NROL-69 roketinden kaynaklandığı belirtildi. ABD'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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X'in yapay zeka aracı Grok ise, spiral şeklindeki ışığın, büyük olasılıkla fırlatılan SpaceX Falcon 9 NROL-69 roketinden kaynakladığını, bu roketin ikinci aşamasının yakıt boşaltması sırasında dönmesiyle oluştuğunu ifade etti.

Grok, "Roketin ikinci aşamasının yakıt boşaltması, donarak güneş ışığını yansıtıp bu deseni oluşturmuş olabilir. Türkiye ve Rusya'da, fırlatmadan 3 saat sonra görülmesi, geçmişteki benzer olaylarla uyumlu." ifadelerini kullandı.