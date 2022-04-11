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Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem değerlendirme programı beIN Trio'da Fenerbahçe - Galatasaray maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'ın kararları yorumlandı

  • 01
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    5. DAKİKA | Mert Hakan'ın Nelsson'a müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?

    Lale Orta: Hakemin kararı doğru. Dikkatsiz bir faul.

    Deniz Çoban: Dikkatsizce bir faul var, karta gerek yok.

    Bülent Yıldırım: Müdahale var, faul kararı doğru. Sadece faul yeterli. Kart gerekmez.
  • 02
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    9. DAKİKA | Serdar Aziz'in Gomis'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararını destekliyorum. İlk faulü Gomis yaptığı anda düdük çalsa daha doğru karar olurdu. En yanlış karar Serdar Aziz'in faul yaptığına yönelik bir düdük çalması olurdu.

    Deniz Çoban: Önce Gomis faul yapıyor. Sonra Serdar Aziz yapıyor.

    Bülent Yıldırım: Hakemin faul vermemesini eleştirmem. Karşılıklı ikili mücadele var. Gomis önce formadan çekiyor. Sonra Serdar Aziz çekiyor. Gomis faul yaptığı anda düdüğü çalsa arkasından olaylar da gelmeyecekti.
  • 03
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    10. DAKİKA | Marcao'nun Serdar Dursun'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Çok temiz bir vuruş. Serdar biraz abartıyor.

    Bülent Yıldırım: Bir topa nasıl çıkılır, rakibe yönelik hamle yapmadan bunun bir örneği var. İhlal yok.
  • 04
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    33. DAKİKA | Serdar Aziz'in müdahalesinde sarı kart verildi, karar doğru mu?

    Lale Orta: Hakemin verdiği karar doğru.

    Deniz Çoban: Maçtaki ilk kartlık hareket buydu, es geçmedi. Net sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Kart kararı doğru. Gomis topu kontrolüne alma aşamasındayken umut vaad eden bir atak vardı. Rakibi engelleyen, kontrolsüz faulle atak engellendi. Sarı kart kararı doğru.
  • 05
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    39. DAKİKA | Marcao - Rossi mücadelesinde hakemin faul ve sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Hakemin kararı doğru.

    Deniz Çoban: Tespiti yüzde yüz doğru.

    Bülent Yıldırım: Çok doğru kararlar. Sprinti atmasaydı yanlış karar verebilirdi. İlk faulü Rossi yapıyor.
  • 06
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    45+2. DAKİKA | Babel'in itirazı sonrası sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Sarı kart doğru. Israrcı itiraz hakkı yok.

    Deniz Çoban: Tepkilerden ötürü Babel hak ediyor. Ancak, hakem konuyu anlatsa itirazı uzatmazdı.

    Bülent Yıldırım: Babel itirazı uzatıyor. Hakemi eleştirmem.
  • 07
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    49. DAKİKA | Babel'in Crespo'ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Crespo, Babel'e bakıyor ve önüne doğru gidiyor. Penaltılık müdahale yok. Crespo, rakibinin önüne giderek teması almaya çalışmı. Öngördüğü temasla birlikte kendini kolay bırakmış.

    Deniz Çoban: Burada penaltı vermem. Babel, duran oyuncuya vurmuyor. Oyunun gerektirdiği bir temas var. Hakemin devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Pozisyon içeride. İhlal ceza alanında. Bu tarz mücadeleye penaltı verilebilir mi? Buradan faul çıkmaz. Topa yönelik bir hamle var. Crespo topu bıraktı, öne geldi. Babel yine kontrollü geliyor. Ekstra hareket yok. Hakemi kutluyorum.
  • 08
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    54. DAKİKA | Marcao'nun Mert Hakan'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Hakemin kararı doğru. Doğru ayakla topla temas ediyor. Topun arkasında rakip yok. Kayarak kontrolsüz dememiz için topla beraber rakibi de süpürmesi lazım. Doğru ayakla topa gidiyor, rakip yandan geliyor. Burada faul yok.

    Deniz Çoban: Riskli müdahale. Sarı kartı da var. Mert Hakan da ikinci sarı için biraz abarttı. O kadar acı çeken bir oyuncu olarak daha sonra yerinden kalkıp tepki gösteriyor. Mert Hakan sarıyı hak etti ve gördü. Marcao, her ne kadar riskli gelse de topa müdahale ediyor. Hakemin devam kararı yüzde 100 doğru.

    Bülent Yıldırım: Marcao doğru ayakla hamle yaptı. İki ayağıyla kayıp süpürerek gelmiyor. Marcao riskli geliyor ama uçarak gelmiyor. Topa sert hamle yapıyor, rakibini gözetmiyor. Topu vurduktan sonra ayağını kısıyor. Mert Hakan boşlukta kaldığı için faydalanmaya çalışıyor. Topa sert hamle, riskli ama kontrollü gelmiş.
  • 09
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    58. DAKİKA | Cicaldau'nun Crespo'ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Çok doğru bir sarı kart.

    Deniz Çoban: Doğru karar. Tartışılacak bir şey yok.

    Bülent Yıldırım: Ayağa basıp çiğniyor. Karar doğru.
  • 10
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    61. DAKİKA | Serdar Dursun'un Berkan'a müdahalesi var mı?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
  • 11
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    63. DAKİKA | İrfan Can'ın Kerem Aktürkoğlu'na faulünde kartın rengi doğru mu?

    Lale Orta: Sınırda bir faul. Sarı kart kararı doğru. Kırmızı da çıksa hakemi eleştirmezdim.

    Deniz Çoban: Oyuncunun ayağı havada. Güç transferi tam anlamıyla gerçekleşmiyor. İki ayak havada. Sınırda. Sarı kart yeterli.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart yeterli. Kerem topu kontrol edemiyor, top yükseliyor. İrfan topu taca atmaya çalışıyor. Topla oynama şansı var. İrfan Can'ın da dizi kırık. Uzanmış bir bacak olsa net kırmızı kart derim. Sınırda bir pozisyon. Sarı kart yeterli.
  • 12
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    68. DAKİKA | Serdar Dursun'un golünden önce Taylan'a faul var mı, kart gerekir mi?

    Lale Orta: Faul + sarı kart olmalı. VAR da müdahale etmeliydi. Somut bir kanıt var.

    Deniz Çoban: Faul + sarı kart olmalı. Sadece formadan çekme olsa ihlale girmeyebilir. İster dikkatli ister dikkatsiz deyin yumruk oyuncunun çenesine vuruyor. Çekimde yanağındaki titremeyi görüyorsun. VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın müdahale etmesi gerekirdi.

    Bülent Yıldırım: Faul + sarı kart olmalı. Hakemin bugün en büyük hatası. Rakibin formasından çekemezsiniz. Formadan seken yumruk yüzüne geliyor. Bunu yapamazsınız. Serdar Dursun artniyetli değil, kazara oldu. Seken yumruk, güç transferini yoğun şekilde sağlıyor. Rakibin yüzüne geliyor. Bu çok net bir faul. Çift elle çekme değil, tak diye vurma yok. VAR'ın da müdahale etmesi.
  • 13
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    75. DAKİKA | Nelsson'un elle müdahalesi var mı, doğal konumda mı kolu, penaltı gerekir mi?

    Lale Orta: Kol doğal konumda.

    Deniz Çoban: Kol doğal konumda.

    Bülent Yıldırım: Kol doğal konumda.
  • 14
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    81. DAKİKA | Halil'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Crespo'nun Halil'e hiçbir müdahalesi yok. Devam kararı doğru.
  • 15
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    86. DAKİKA | Galatasaray'ın iptal edilen golünde elle oynama kararı doğru mu?

    Lale Orta: İptal kararı doğru. Sarı karta gerek yok.

    Deniz Çoban: Eliyle yumuşatıp topa vuruyor. Yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu tecrübesiyle doğru bir müdahalede bulundu. Sarı kart da gerekirdi.

    Bülent Yıldırım: Karar doğru. Gol iptali doğru. Elle oynama var. Kazara bile çarpsaydı koluna, oyun kuralları hemen akabinde gol olduğu için iptal edilsin diyor.
  • 16
    Golden önce faul var mı? (Fenerbahçe - Galatasaray derbisi)

    90+2. DAKİKA | Taylan'ın Pelkas'a müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Sarı kart kararı doğru.

    Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Çok net doğru karar. Topu vursa bile makasa alıyor. Kontrolsüz bir fauldür.

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