Gomel - Dnepr Mogilev düellosu

Belarus Premier Lig maçında Gomel ile Dnepr Mogilev, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Gomel 13 puanla 12. sırada, Dnepr Mogilev 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Gomel, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Gomel galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dnepr Mogilev galibiyet oranı 0.00.

Gomel son hafta oynanan Dinamo Brest maçında 0-1 yenildi.

Dnepr Mogilev ise Slutsksakhar maçında 0-0 berabere kaldı.

Gomel, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 12 gol yedi.

Dnepr Mogilev ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dnepr Mogilev, 5 gol atarken 14 gol yedi.

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