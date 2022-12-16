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Haberler Gündem 3. Sayfa Gömülü bulunan çiftle ilgili davada yeni gelişme!
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Kırşehir'de gömülü bulunan çiftin davasında sanıklarla ilgili yeni gelişme!

Kırşehir'de cansız bedenleri dağlık alanda toprağa gömülü bulunan Osman ve Vildan Çelik çifti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, aralarında öldürülen kadının dini nikahlı eşi R.İ.'nin de bulunduğu 6 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

Gömülü bulunan çiftle ilgili davada yeni gelişme!
AA

Kırşehir'de cansız bedenleri toprağa gömülü bulunan çiftle ilgili yargılanan 5'i tutuklu 9 sanıkla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaman ilçesinde 30 Aralık 2020'de Osman Çelik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ailenin, Osman Çelik'in eşi Vildan Çelik'in Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekiplerin köyde başlattıkları çalışmada, çiftin cansız bedeni 2 Ocak 2021 tarihinde Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürülerek toprağa gömülü halde bulundu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Vildan Çelik'in annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanırken, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Temmuz 2022'de görülen davanın ilk duruşmasında öldürülen kadının dini nikahlı eşi R.İ. cinayeti işlediğini itiraf ederken, kuzeni B.İ, annesi K.İ. ve ablası H.S. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DAVA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE UŞAK'TA DEVAM ETTİ

Güvenlik gerekçesiyle Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SAVCILIK MUTAALASINI AÇIKLADI

Sanıklar hakkında mütalaasını açıklayan iddia makamı, tutuklu sanıklar maktul Vildan Çelik'in dini nikahlı eşi ve amca çocuğu olan R.İ, ağabeyi R.İ. ile kardeşleri R.İ. ve R.İ'nin "töre saikiyle eziyet çektirerek öldürme" ve "altsoy, üstsoydan birini öldürmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Vildan ve Osman &Ccedil;elik.
Öldürülen Vildan ve Osman Çelik.

Mütalaada, maktul Vildan Çelik'in babası tutuklu sanık V.İ. ile kuzeni tutuksuz sanık B.İ'nin "töre sakiyle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Maktul Osman Çelik'in öldürülmesine yardımcı oldukları suçlamasıyla Vildan Çelik'in annesi K.İ. ve ablası H.S'nin de 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık M.S.'nin ise "suç delillerini gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin ek süre istemesinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

*Fotoğraflar: DHA

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