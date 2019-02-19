Gonca Vuslateri, gün içerisinde bir operasyon geçireceğini duyururken, bunun içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Konuyla ilgili espriler yapmaktan da geri durmayan Vuslateri şunları yazdı:
"Kafamda deli sorular. Uykudan önce bir iki bir şey yazayım dedim. Herkese yorum yapmaktan vakit bulamadım. Ne güzel, birileri bir şeyler çizmiş, diğeri dalgasını geçmiş, biri yapayalnız, diğeri bir fotoğraf sadece. Kitaplar gelmiş yepyeni. Ben de bu fotoğrafı seçtim kendime.
Masada oturmuş kafama da Ara Abi’nin #AraGüler şapkasını takmışım düşünüyorum. Öyle çok beğenilecek şeyler değil. Yarın minnak bir operasyon var önümde. Sonra güzel işlerimiz için hızla toparlanma var. Çenemi kestirip, kafama takacağım. Biraz da aklımızdan geçenleri konuşalım diye. Şaka şaka, şuraya bir çiçek koyacak cinsten. Gonca Hanım neden her yere yorum yazar? Neden hep gülümser? Gonca bir ‘gül’den fazlası mıdır? Bir daha şarkı söyleyecek midir? Kitap ne zamandı, Leica fotoğrafları ne zaman derken hayat dedi ki “Ssst yavrum sen nereye böyle, bir selam vermeden” Yarın bir 'Önce sağlık' diyeceğim. Bana kalsa operasyonu gözüm açık izlerim. İçimi benden iyi kim bilebilir?
Yine de anestezi alayım diyorum çünkü 'Gonca Hanım siz hiç uyumaz mısınız?' diyenlere cevap olsun! Bir çerçevenin içinde böyle şeylere dalıp gittim işte. Böyle şeyler oldu. Ne demiş usta; Hiç kimse bilmeyecek ki ben nerelere gidiyorum. Çünkü çamurlu bir yolda gidiyorum. Nerede bana beyaz güller. Ohh bu gece de ilgi odağınız ben olayım ne olacak yani"
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