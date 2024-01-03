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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri'den hamilelik pozları: 'Anne olmak çok istemedim' demişti - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri'den hamilelik pozları

        Ekimde hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri tatil için Kapadokya'ya gitti. Vuslateri, ilk hamilelik pozunu Kapodakya'da verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:15
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        Ekim'de Gonca Vuslateri'den güzel haber gelmiş ve "Hamileyim" diyerek bebek beklediğini açıklamıştı. 37 yaşındaki oyuncu "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

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        6 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri, Nevşehir'e gitti. Kapadokya'da soluğu alan oyuncu, tatilinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaştı. Karnının iyice belirginleştiği Vuslateri, paylaşımlarına, "Tatil devam ederken, ilk duraklar" notunu düştü.

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        Gonca Vuslateri, tatili sırasında Hacı Bektaş-ı Velî'nin mezarını da ziyaret etti.

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        "HAVALAR ISININCA EVLENECEĞİM"

        Sevgilisi merak konusu olan oyuncu, havalar ısınınca nikâh masasına oturacağını ifade etmiş ve şunları söylemişti: Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta - börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur.

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        Daha önce "Anne olmak istemedim" açıklamasında bulunan Gonca Vuslateri, bu konuya da değinerek, "'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet havalı akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'Bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o" ifadelerini kullanmıştı.

        #Gonca Vuslateri
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