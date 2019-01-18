Ünlü isimler karın keyfini doyasıya çıkardı

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Yaklaşık bir saat boyunca kar üstünde eğlenen Vuslateri, iyi bir sürücü olduğunu gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, yıllar önce Uludağ'a gelirken ufak bir kaza geçirdiğini ve bu yüzden zaman zaman bel ve sırt rahatsızlıkları yaşadığını da itiraf etti.