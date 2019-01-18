Ünlü isimler karın keyfini doyasıya çıkardı

Giriş: 18.01.2019 - 11:37 | Güncelleme:  

Bir dergi, 3. etkinliğini bu yıl Uludağ'da gerçekleştirdi. Ünlü isimler, gün boyu süren etkinliklerde kar üstünde hünerlerini sergiledi. Uzun yıllardır Uludağ'a geldiğini ifade eden Gonca Vuslateri ise "Küçüklüğümden beri buraya gelirim. Kaymayı pek sevmiyorum ama kar motoruna binmeyi seviyorum" dedi

  • 1Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Bir dergi, 3. etkinliğini bu yıl Uludağ'da gerçekleştirdi. Aralarında Gonca Vuslateri, Akasya Asıltürkmen, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Gözde Kansu, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Merve Oflaz, Tolga Mendi, Burak Serdar Şanal, Kenan Acar, Tuan Tunalı, Ece Begüm Yücetan, Beste Kökdemir, Ersin Arıcı ve Sercan Badur gibi ünlülerin yer aldığı grup, üç gün süren çeşitli etkinliklerde oyunlar oynadı ve karın keyfini doyasıya çıkardı. Birbirinden ünlü isimler, sezonun yorgunluğunu attı.

  • 2Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    ACEMİ ÜNLÜLER KAYAK DERSİNDE

    Ünlü isimler, gün boyu süren etkinliklerde kar üstünde hünerlerini sergiledi. Merve Oflaz ve Kenan Acar gibi isimler kaymayı bildikleri için zirveye çıkarken, Tolga Mendi, Burak Serdar Şanal, Ersin Arıcı ve Begüm Yücetan gibi isimler ise kayak dersi alırken ayakta durmakta zorlandı.

  • 3Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Renkli gözlükleri ve montu ile dikkat çeken Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile birlikte kaymayı denedi.

  • 4Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Sıkı dost oldukları bilinen Özge Özder ve Gözde Kansu, objektiflere sarılarak poz verdi.

  • 5Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Sercan Badur'a ikizi Caner Badur eşlik etti.

  • 6Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Tuan Tunalı ile Kenan Acar, kameralara "Her şey yolunda" pozu verdi.

  • 7Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Ersin Arıcı ile Burak Serdar Şanal, kar üstünde adeta çocukluk günlerine geri döndü.

  • 8Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    "KAR MOTORU BENİM TUTKUM"

    Neşeli ve renkli tavırlarıyla tanınan oyuncu Gonca Vuslateri, tatil için Uludağ'a gelen ünlülerden. Uzun yıllardır Uludağ'a geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Küçüklüğümden beri buraya gelirim. Kaymayı pek sevmiyorum ama kar motoruna binmeyi seviyorum" dedi. 

  • 9Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Yaklaşık bir saat boyunca kar üstünde eğlenen Vuslateri, iyi bir sürücü olduğunu gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, yıllar önce Uludağ'a gelirken ufak bir kaza geçirdiğini ve bu yüzden zaman zaman bel ve sırt rahatsızlıkları yaşadığını da itiraf etti. 

  • 10Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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    Öte yandan, Gonca Vuslateri gözlükleri ve ponponlu sarı şapkasıyla çevredekilerin dikkatini çekmeyi başardı.

  • 11Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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  • 32Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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  • 33Gonca Vuslateri: Kar motoru benim tutkum - Magazin haberleri
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