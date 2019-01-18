Ünlü isimler karın keyfini doyasıya çıkardı

Bir dergi, 3. etkinliğini bu yıl Uludağ'da gerçekleştirdi. Aralarında Gonca Vuslateri, Akasya Asıltürkmen, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Gözde Kansu, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Merve Oflaz, Tolga Mendi, Burak Serdar Şanal, Kenan Acar, Tuan Tunalı, Ece Begüm Yücetan, Beste Kökdemir, Ersin Arıcı ve Sercan Badur gibi ünlülerin yer aldığı grup, üç gün süren çeşitli etkinliklerde oyunlar oynadı ve karın keyfini doyasıya çıkardı. Birbirinden ünlü isimler, sezonun yorgunluğunu attı.
ACEMİ ÜNLÜLER KAYAK DERSİNDE
Ünlü isimler, gün boyu süren etkinliklerde kar üstünde hünerlerini sergiledi. Merve Oflaz ve Kenan Acar gibi isimler kaymayı bildikleri için zirveye çıkarken, Tolga Mendi, Burak Serdar Şanal, Ersin Arıcı ve Begüm Yücetan gibi isimler ise kayak dersi alırken ayakta durmakta zorlandı.
Renkli gözlükleri ve montu ile dikkat çeken Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile birlikte kaymayı denedi.
Sıkı dost oldukları bilinen Özge Özder ve Gözde Kansu, objektiflere sarılarak poz verdi.
Sercan Badur'a ikizi Caner Badur eşlik etti.
Tuan Tunalı ile Kenan Acar, kameralara "Her şey yolunda" pozu verdi.
Ersin Arıcı ile Burak Serdar Şanal, kar üstünde adeta çocukluk günlerine geri döndü.
"KAR MOTORU BENİM TUTKUM"
Neşeli ve renkli tavırlarıyla tanınan oyuncu Gonca Vuslateri, tatil için Uludağ'a gelen ünlülerden. Uzun yıllardır Uludağ'a geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Küçüklüğümden beri buraya gelirim. Kaymayı pek sevmiyorum ama kar motoruna binmeyi seviyorum" dedi.
Yaklaşık bir saat boyunca kar üstünde eğlenen Vuslateri, iyi bir sürücü olduğunu gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, yıllar önce Uludağ'a gelirken ufak bir kaza geçirdiğini ve bu yüzden zaman zaman bel ve sırt rahatsızlıkları yaşadığını da itiraf etti.
Öte yandan, Gonca Vuslateri gözlükleri ve ponponlu sarı şapkasıyla çevredekilerin dikkatini çekmeyi başardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.