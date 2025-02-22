Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü: Süt tankeri karşı şeride geçti
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ekşidere-Balcı yolunda seyir halinde olan bir aile, ölümden döndü. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen bir süt tankeri kamyonunun hatalı şekilde şeridine girdiğini fark eden sürücü, son anda direksiyonu kırarak kazadan kurtuldu. Araçta bulunanların çığlıkları telefon kamerasına yansıdı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kırsal yolda seyir halinde olan süt tankerinin üzerlerine ilerlediği otomobildeki çiftin çığlıkları, araç kamerasına yansıdı.
Gönen ilçesine bağlı Ekşidere- Balcı yolunda otomobille seyir halinde olan bir çift, karşı yönden gelen 10 TT 655 plakalı süt tankerinin üzerlerine ilerlediğini fark etti. Otomobil sürücüsü son anda manevra yaparak kazadan kurtulurken, çiftin çığlıkları ise araç kamerasına yansıdı.
Çift olayın ardından jandarmaya giderek süt tankeri şoföründen şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı