Sanal bahisten kazandığı 23 bin 950 lirayı almak isterken 24 bin lira dolandırıldığı iddiasına dava

AA

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına taraf avukatları, maktul Gönül Özcan'ın yakınları katıldı.

AA'nın haberine göre, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmada son savunmasını yapan sanık Mustafa Ü, pişman olduğunu belirterek, "kıskançlık" nedeniyle tartıştıkları Gönül Özcan'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Ü.'nün herhangi bir ceza indirimi uygulanmaksızın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Vekili avukat Özge Arslan, AA muhabirine, başından beri takipçisi oldukları davada sanığın haksız tahrik ya da iyi hal gibi herhangi bir ceza indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 Aralık 2019'da çalıştığı rezidansta birlikte yaşadığı kişi tarafından gece bıçaklanan 4 çocuk annesi Gönül Özcan, yaralı halde sabaha kadar kaldığı odada rehin tutulmuş, daha sonra kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde polise verdiği ifadede cinayet zanlısının Mustafa Ü. olduğunu söylemiş, daha sonra hayatını kaybetmişti.