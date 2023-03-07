Gönüllü diş hekimleri Kahramanmaraş'ta depremzedelere mobil hizmet sunuyor

AA

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas Sağlık müdürlükleri ekipleri, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı kentte mobil diş sağlığı araçlarıyla çadır kentlerin bulunduğu alanlarda afetzedelere hizmet veriyor.

Mobil araçlarda görev alan çoğu gönüllü diş hekimleri, hastaların diş çekimi, dolgu ve kanal tedavisi gibi acil ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Mobil araçlarda günlük ortalama 150 hasta tedavi ediliyor, depremzedelere diş macunu ve fırçası dağıtılıyor.

DEPREMİ YAŞAYAN HEKİM DE GÖREV YAPIYOR

Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi Ali Kemal Calapoğlu, depreme Onikişubat ilçesinde ailesiyle evlerinde bulundukları sırada yakalandıklarını söyledi.

"Allah o günleri bir daha kimseye göstermesin" diyen Calapoğlu, Kahramanmaraş'ta daha önce de depremler olduğunu ancak böylesini ilk kez yaşadıklarını belirtti.

Depremin ardından ailesini memleketi Trabzon'a götürdükten sonra tekrar Kahramanmaraş'a döndüğünü ve çalışmaya başladığını anlatan Calapoğlu, burada ihtiyaç olduğu sürece çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Konteyner ve çadır kentlerin yoğun olduğu yerlerde depremzedelere hizmet verdiklerini belirten Calapoğlu, "Mobil araçlarımızda hastaların muayeneleri, çekimleri ve tedavilerini yapıyoruz. Daha ileri tetkikler için diş hastanesine yönlendiriyoruz" dedi.

Calapoğlu, üç mobil araçta, gönüllü ve görevli hekimler, hemşireler ve yardımcı personelle hizmet verdiklerini anlatarak, ekiplerin sabah yola çıktığını, akşama kadar insanların yoğun olduğu yerlerde hizmet verdiğini kaydetti.

"Hastaneye ulaşamayan insanların ayaklarına biz gidiyoruz. Tedavilerini yapıyoruz ve inşallah devam edeceğiz. Sistem oturana ve bu sıkıntılar atlatılana kadar bu hizmet sürecek." ifadelerini kullanan Calapoğlu, yoğun bölgelere gittiklerini ancak talep olan yerlere de gidebileceklerini söyledi.

ARAMA KURTARMADAN SONRA SAĞLIK İÇİN GÖREVDE

Kocaeli'den gönüllü olarak kente gelen klinik destek personeli Enes Beyanoğlu ise depremin ilk gününden itibaren Hatay'ta ANDA ekibiyle arama kurtarma çalışmasına katıldığını anlattı.

Yaklaşık 10 gündür Kahramanmaraş'ta ağız ve diş sağlığı mobil araçlarında depremzedelere hizmet verdiklerini belirten Beyanoğlu, şöyle konuştu: "Gönüllü olarak buradayım. Hem sağlık personeliyim hem de arama kurtarma personeliyim. Depremin ikinci günü Hatay'daydım, 10 gün kadar orada kaldık. Evime döndükten sonra duramadım ve tekrar buraya geldim. Hatay'da insanların halini gördüm, yardıma gerçekten ihtiyaç var. Burada bir insana dokunmak benim için büyük bir gurur."

Mobil araçta sağlık hizmeti alan depremzedelerden Mediha Kızılkağan, verilen hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

Kızılkağan, "Devletimiz sağ olsun. Güzel ilgileniyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Cengiz Dilber de verilen hizmetten memnun olduklarını belirtti.