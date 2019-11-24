Goo Hara kimdir? Goo Hara 13 Ocak 1991 tarihinde doğru. Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinmekteydi.
2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı. 27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklandı.
|Yıl
|Ödül
|Çalışma
|Sonuç
|2010
|KBS Entertainment Awards: Best Female MC Award
|Invincible Youth
|Kazandı
|2011
|5th Mnet 20's Choice Award: Hot Campus Girl
|Yok
|Kazandı
|SBS Drama Awards: New Star Award
|City Hunter
|Kazandı
|2012
|Miss and Mister Idol Korea 2012
|Miss Korea
|Kazandı
|2013
|'50th' Savings Day – Saving Award
|Yok
|Kazandı
|2015
|2015 Korean Nail Star Award – Singer Category Award
|Nail Hara
|Kazandı
|2015 SBS Entertainment Awards – Best Challenge Award
|Shaolin Clenched Fists
|Kazandı
|2015 SBS Entertainment Awards – Best Teamwork Award
|Shaolin Clenched Fists
|Kazandı
Goo Hara Genel Bilgiler
Doğum: 13 Ocak, 1991 (yaş 25) Gwangju, Güney Kore
Tarzlar: K-pop
Meslekler: Oyuncu Şarkıcı
Çalgılar: Vokal
Etkin yıllar: 2008 günümüz
Müzik şirketi: DSP Media (2008–2016) *KeyEast (2016–günümüz)
YORUMLAR