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Google, cinsiyet ayrımcılığı davasında 118 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Google, çalışanları arasında cinsiyet ayrımcılığı gerekçesiyle 15 bini aşkın kadın tarafında açılan davada 118 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Google, cinsiyet ayrımcılığı davasında 118 milyon dolar ödeyecek - Haberler
Google, cinsiyet ayrımcılığı davasında 118 milyon dolar ödeyecek
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HABERTURK.COM

Kadınları temsil eden hukuk firmaları, Google'ın yaklaşık 15 bin 500 kadın çalışanına cinsiyet ayrımcılığı davasında 118 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Ayrıca bağımsız bir uzmanın Google'ın işe alım uygulamalarını analiz edeceği ve bağımsız bir işgücü ekonomistinin şirketin ücret eşitliği çalışmalarını gözden geçireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Google, yaklaşık 15 bin 500 kadın çalışanının cinsiyet eşitsizliği gerekçesiyle açtığı toplu davada 118 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Davacılardan biri Holly Pease, "Kariyerinin tamamını teknoloji endüstrisinde geçirmiş bir kadın olarak, Google'ın yapmayı kabul ettiği eylemlerin kadınlar için daha fazla eşitlik sağlayacağı konusunda iyimserim" dedi. Hukuk firmalarına göre, Google anlaşması 236 farklı iş unvanındaki kadınları içeriyor.

Google'ın anlaşmasının bir yargıç tarafından onaylanması gerekiyor. Hukuk firmaları, 21 Haziran'da bir ön onay duruşmasının planlandığını aktardı.

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