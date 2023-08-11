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        Haberler Teknoloji Cihaz Google Waymo ve Cruise San Francisco Robotaxi hizmetini geliştirecek - Teknoloji Haberleri

        Google Waymo ve Cruise San Francisco Robotaxi hizmetini geliştirecek

        ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, teknolojiyi ticarileştirmeye yönelik önemli bir kilometre taşı olan San Francisco şehrinde ücretli sürücüsüz hizmetlerini genişleten robotaksi operatörlerinin lehine oy kullanıldı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 11.08.2023 - 10:44
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        Teknolojik gelişmeler otomotiv sektöründe de ciddi bir dönüşüme sahne oluyor. Özellikle bağlantılı ve otonom araçlar geleceğin ürünleri olarak görülürken, ABD'de robotaxi hizmetinin gelişimi için yeşil ışık yakıldı. Kaliforniya eyaleti düzenleyicileri Cruise ve Waymo'ya San Francisco'da günde 24 saat, haftada yedi gün ticari robotaksi hizmetleri sunmaları için olumlu oy kullandı.

        Teknolojiyi ticarileştirmeye yönelik önemli bir kilometre taşı olan San Francisco şehrinde ücretli sürücüsüz hizmetlerini genişleten robotaksi operatörleri General Motors Co.'nun Cruise LLC ve Alphabet Inc.'in Waymo'su için Eyaletin Kamu Hizmetleri Komisyonu, güvenlik sürücüsü olmadan bir otomobil kullanabilecekleri ve sürücülerden bunun için bir ücret talep edebilecekleri şehir alanlarını artırmalarına izin vermek için olumlu oy kullandı.

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        Komisyon, genişlemeleri desteklemek için 3-1 oy kullandı; Komisyon Üyesi Genevieve Shiroma tek "hayır" oyunu kullandı.

        2 ŞİRKETİN 500 ARAÇLIK OTONOM FİLOSU VAR

        Perşembe günü San Francisco'da toplanan komisyon, Waymo ve Cruise'un alanının genişlemesi lehine ve aleyhine tartışan saatlerce süren kamuoyu tanıklıklarını dinledi. Robotaksiler, Kuzey Kaliforniya şehrinin yollarında giderek daha normal bir manzara haline gelirken Waymo yaklaşık 200 araçlık bir filo işletiyor. Bu tür hizmetler şu anda araba kullanabilecekleri yerlerle sınırlı durumda.

        Cruise'un üç şehirde (San Francisco, Austin ve Phoenix) günde ortalama 1.000 yolculuk yapan 300 aracı bulunuyor. Her iki hizmette de denemek için bekleme listelerinde binlerce kişi var.

        "KARAR OTONOM ULAŞIM SİSTEMİNİN İMAJ TAZELEMESİNİ SAĞLAYACAK"

        Waymo tarafından e-postayla yoluyla yapılan açıklamada, "Bu, San Fransisco'daki Waymo One'ı genişletmemizi ve size hizmet etmeye devam etmemizi sağlayan büyük bir kilometre taşıdır" ifadelerini kullandı.

        Cruise ise, "güvensiz" olarak görülen bir ulaşım sisteminin imajını tazelemesine yardımcı olacağını belirtti ve Cruise temsilcisi yaptığı açıklamada, "Hizmetimizi daha fazla insana genişlettikçe düzenleyicilerimiz, ilk müdahale ekiplerimiz ve diğer kilit paydaşlarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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