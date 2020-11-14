Görenler 'photoshop' sandı... Golf sahasına indi! 0:00 / 0:00

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ABD'nin Florida eyaletindeki bir golf sahasında görülen aligator (Alligatoridae familyasına ait bir timsah türü) şaşkınlık yarattı.

Tropik fırtına Eta sırasında golf klubünde görülen aligator, profesyonel golf oyuncusu Tyler Stolting tarafından kayıt altına alındı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan dev canlıyı görenler, 'dinozorların hala aramızda olabileceği' yorumunu yaptı.

Timsahın büyüklüğü hakkında internette yüzlerce yorum yapılırken Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu Balık ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nün sürüngen ve amfibi araştırma lideri David Sheen, timsahın büyüklüğünün tamamen normal olduğunu belirtti.

— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020

OLAĞAN BİR DURUM

Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na göre Florida'da tahminen 1.3 milyon aligator yaşıyor. Bu nedenle eyalette timsahla karşılaşılabiliyor. ABD'de bulunan timsahların boyutlarının oldukça büyük olduğu biliniyor. Florida'da yakalanan en büyük timsahın ise 5 metre 31 santim uzunluğunda olduğu ifade ediliyor.