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Bingöl’de bir doktor görevi başındayken darbedildi

Bingöl’de görev yapan Dr. Veysel Şengül, görevi başındayken darbedildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı

Görevi başındaki doktora saldırı! - Haberler
Görevi başındaki doktora saldırı!
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İHA

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, kentte görevli Dr. Veysel Şengül’ün görevi başındayken darbedildiğini bildirerek, olayla ile ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde görev yapan Dr. Veysel Şengül, görevi başındayken bir hasta tarafından darbedilmiştir. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık çalışanlarının bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez.

Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmıştır. Biz de bu adli sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

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