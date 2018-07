'Görevimiz Tehlike' serisinin en iyi 10 sahnesi

Mehmet AÇAR





10

GÖKDELENLER ARASI TRAPEZ

Görevimiz Tehlike 3 2006

(Mission: Impossible III)

Üçüncü film, serinin diğer filmlerinin aksine akılda kalıcı, unutulmaz sahne konusunda çok bereketli değildir. Ne var ki, Ethan Hunt'ın gecenin karanlığında, Şangay'da iki gökdelen arasında trapez yapmak zorunda kaldığı sahne dikkat çekicidir. Yönetmen J.J. Abrams'ın filmde, köprü sahnesiyle birlikte sağlam bir iş çıkardığı aksiyon çekimlerinden biridir. Hunt'ın güvenlik kayışı kullanarak yaptığı atlayış, serbest düşüş anları, birkaç çatışma çekimi ve peşinden gelen “gökdelen sörfü”nü andıran hareketleriyle seyre değer, heyecan verici bir aksiyon koreografisi vaat eder. Wing Rhames'in oynadığı Luther'in “Yapacağını biliyordum” demesi de sahneyi unutulmaz kılan mizahi bir dokunuştur.





9

MOTOSİKLET TAKİBİ

Mission: Impossible II 2000

John Woo ile “Görevimiz Tehlike” serisinin buluşması beklendiği kadar harika bir sonuç yaratamamıştı aslında. İlk filmin hafızada bıraktığı izler ve damakta bıraktığı sinema tadıyla rekabet etmek kuşkusuz kolay değildi. Üstelik hikâye de ilk filme oranla daha zayıf ve sığdı. Ama Hunt'ın filmin kötü adamı Sean Ambrose (Dougray Scott) tarafından takip edildiği bu motosiklet sahnesinde John Woo, bir yönetmen olarak heyecan ve aksiyonu zirveye çıkarmasını başarıyordu. Sahnenin yönetmenlik açısından en çarpıcı yanı, Hunt'ın motosikletle hız yaparken kötü adamları silahıyla hakladığı çekimler kuşkusuz... Hunt'ın kendisini takip eden Ambrose'u görmeden nişan alması, tek tekerlek üzerinde gidişi ve frene basarak ortalığı dumana vermesini bir yana bırakırsak sahnenin en beklenmedik ve şaşırtıcı anı finalde gerçekleşir. Hunt ve Ambrose motorlarını delice bir inatla birbirlerinin üstüne sürerler...





8

KAYA TIRMANIŞI

Görevimiz Tehlike 2 2000

(Mission: Impossible II)

John Woo'nun yönettiği ikinci film, harika bir hava çekimiyle açılır. Ethan Hunt, yerden yüzlerce metre yukarıda, güvenlik ipi olmadan, elleriyle tek başına bir kaya tırmanışı gerçekleştirmektedir... Sıradan seyirciler için kâbuslardan çıkıp gelmiş bir sahnedir. İnsan rüyasında bile bu heyecana dayanamayıp uyanır herhalde ama Hunt rahattır. Öyle ki elleriyle tutunacak bir şey bulamadığında birkaç metre aşağıdaki çıkıntıya geçmeye cüret eder... Son saniyede tek eliyle tutunur ve biz ne yapacağını düşünürken aklımıza gelmeyen en zor hareketi deneyerek hayatta kalır. Birkaç dakika sonra meselenin ironik yanı ortaya çıkar. Ethan Hunt aslında tatildedir ve tüm bu heyecanı kişisel keyfi için yaşamaktadır. Bu arada, çekimler sırasında Tom Cruise'un kayadan kayaya atlarken omzunu incittiğini de belirtelim.





7

UÇAĞIN ÜSTÜNDE

Görevimiz Tehlike 5 2015

(Mission: Impossible - Rogue Nation)

Sahne “aksiyon çıtasını her filmde yukarı çıkarma” hedefinin nerelere ulaşabileceğini gösterecek çılgınlıkta bir fikre dayanır. Aslında benzerlerini çok gördüğümüz bir sahnedir ve sonuçta, birinin hareket halindeki taşıta atlayarak tutunmasına dayanan tanıdık bir fikirdir. Ama taşıt, bu kez tren, kamyon ya da otomobil değil havalanan büyük bir kargo uçağıdır. Ethan Hunt, depara kalkarak bir kargo uçağının kapısına tutunur. O sırada yandaki tarlada çalı çırpıyla kendini kamufle etmiş Benji'nin görevi, elindeki tabletle uçağın kapısını açmaktır ama gecikir; hatta yanlış kapıyı açarak işi daha da zora sokar. Bu arada uçak havalanmıştır ve Ethan Hunt rüzgârın şiddetine rağmen tutunma mücadelesi vermektedir. Benji kapıyı açtığında ise işi daha bitmemiştir... Aksiyon ve heyecanın yanı sıra mizahın da ihmal edilmediği bir sahnedir. Mümkün olduğunca az dublör kullanmaya çalışan Tom Cruise'un en çok zorlandığı çekimlerden biridir aynı zamanda.





6

KREMLİN'DE PROJEKSİYON

Görevimiz Tehlike 4 – Hayalet Protokol

(Mission: Impossible – Ghost Protocol)

Rus subayı kılığına girmiş Ethan Hunt ve Benji'nin, büyük bir ciddiyetle Kremlin'de yürümeleriyle başlar sahne... Benji'nin heyecanı eğlencelidir, bizi güldürür. Hunt ise asık suratlı ve gergindir. Kapıdaki güvenliği geçip içeri girmeleriyle birlikte asıl gerilim başlar... Kremlin arşivlerine gizlice girmek için geliştirdikleri dâhiyane projeksiyon numarası mükemmel bir şekilde işler. Koridordaki güvenlik görevlisi, Benji'nin çıkardığı su damlası sesinin kaynağını ararken onlar da perdeyi yerleştirir ve yavaş yavaş arşiv odasına doğru ilerlerler... Serinin belki de en sessiz, gerilimli ve hoş sahnelerinden biridir. Benji'nin suratının bir anlığına projeksiyonda belirmesi gerilimi kahkahalara dönüştürür ama beklenmedik bir gelişme sonucunda heyecan yeniden başlar. Hunt'ın birkaç saniyede Rus subayından Amerikalı turiste dönüşmesinin ardından patlama gerçekleşir ve sahne sona erer.





5

BURÇ HALİFE TIRMANIŞI

Görevimiz Tehlike 4 – Hayalet Protokol 2011

(Mission: Impossible - Ghost Protocol)

Dubai'nin yüksek binalarından Burç Halife'de geçen sahnede Ethan Hunt (Tom Cruise), bulunduğu dairenin camından çıkar ve yukarı tırmanmaya başlar. Tırmanmasını kolaylaştıracak iki özel eldiven verdikten sonra Hunt'ı gaza getirmeye çalışan Benji'nin (Simon Pegg) neden olduğu gülümsemelerin ardından hareketli kameranın pencereden dışarıya süzülmesi ve aşağıyı göstermesiyle ürpeririz. Yükseklik korkusu olanlar gözlerini kapatırken Hunt, yukarı tırmanmaya başlar. Yaklaşan kum fırtınası bir yana, asıl sorun eldivenlerden birinin bozulmasıdır. Yine de hedefine ulaşır. Geri dönüş yolunda ise güvenlik ipi desteğiyle aşağıya doğru depara kalktığı sahne tuhaf bir şekilde rahatlatıcıdır. Asıl gerilimse sona saklanmıştır. İpin boyutu yetmeyince Hunt, basit fizik kurallarından esinlenerek yine o çılgın atlayışlarından birini gerçekleştirir ve onu bekleyen arkadaşları bu kez onu seyretmenin ötesine geçmek zorunda kalır. Birkaç saniye sonra içeriye büyük iş başardım havalarında giren Benji'nin “Ne kaçırdım?” demesi sahneye son noktayı koyar. “Yeşil ekran” tekniği olmadan çekilen sahne, Cruise'un gerçekçi aksiyon sahnesi çekme tutkusunun boyutlarını ve harika sonucunu gösterir.





4

ELÇİLİKTEKİ OPERASYON

Görevimiz Tehlike 1996

(Mission: Impossible)

ABD'nin Prag'daki elçiliğindeki bir davet sırasında geçen operasyon sekansı yaklaşık 15 dakika sürer. İlk sahnede Jim Phelps (Jon Voight), ekibin gözlüklerindeki kameralar aracılığıyla her şeyi uzaktan kontrol eder. Görünmez mikrofon ve kulaklıklarla sürekli iletişim halindedirler. Yönetmen Brian De Palma, sahneyi kılık değiştirmiş Ethan Hunt'ın (Tom Cruise) bakış açısını gösteren uzun plan çekimlerle sakin bir tempoda açar... Asansörün üstüne yerleşmiş olan ve sistemi “hack”leyerek operasyonun ilerlemesini sağlayan Jack'in (Emilio Estevez) kontrolünü kaybetmesi ve boşluğa sıkışarak ölmesi üzerine gerilim başlar, tempo giderek yükselir. Phelps, tuzağa düştüklerini ve operasyonu iptal ettiklerini söyler. Hunt bunu kabul etmez ve hedefi yakalamak için harekete geçer. Bundan sonrası sisli Prag görüntüleri içinde sürüp giden tuhaf bir kovalamacadır. Tuhaftır çünkü Hunt gibi biz de neler döndüğünü bir türlü anlayamayız. Film boyunca birlikte olacağımızı düşündüğümüz Emilio Estevez, Jon Voight, Kristin Scott Thomas gibi ünlü oyuncuların peş peşe ölmeleri bizim için de büyük bir şoktur. Çekimleri, kurgusu, görüntüleri ve içerdiği yoğun dramatik duygularla kuşkusuz serinin en iyi sekanslarından biridir.





3

TREN TÜNELDE, HELİKOPTER TAKİPTE

Görevimiz Tehlike 1996

(Mission: Impossible)

Serinin ilk filminin bir aksiyon şaheseri olmasını sağlayan sahnelerden biri... Ethan Hunt, hızla ilerleyen trenin üstüne çıkar ve yaklaşan helikoptere doğru ilerleyen Jim Phelps'in (Jon Voight) peşine düşer. Phelps özel ekipmanıyla tren üzerinde ilerleme konusunda daha şanslıdır. Hunt ise takım elbisesiyle çıkmıştır trenin üstüne... İlk başlarda tek sorun rüzgâr ve hız gibi görünür ama trenin tünele girmesiyle daha büyük sorunlar başgösterir. Hunt, karşıdan gelen trenden son anda kurtulduktan sonra “helikopterin saldırısı”yla karşılaşır. Hepsini atlattıktan sonra helikopteri havaya uçurması ve patlayan bombanın basıncıyla trenin arka camına tutunması, mükemmel bir çekimle gösterilir. Özel efektlerle dolu bir sahnedir ama yine de bir yönetmenlik harikasıdır. Sahnenin sonunda tren görevlisinin şaşkın görüntüsüyle hem rahatlar hem de güleriz...



2

OPERA SAHNESİ

Görevimiz Tehlike 5

(Mission: Impossible – Rogue Nation 2015)

Puccini'nin “Turandot”u eşliğinde seyrettiğimiz bu opera sahnesi, seyircilerin oturduğu tiyatro salonunun tavanında, ışıkların ve hareketli platformların olduğu bölgede geçer... Sahneyi kısa bir akrobatik şovla açan Hunt, sarı elbiseli şüpheli bir kadın görür önce. Onun peşine düşer ama aynı anda bir erkeğin üflemeli müzik enstrümanını suikast silahına çevirdiğini fark eder... Hunt, adamı engellemek için harekete geçerken Benji (Simon Pegg) istemeden işini zora sokar... Hunt'la adam dövüşürken bu kez ışık odasının kontrolünü ele geçiren başka bir suikastçi çıkar karşımıza. Hunt, dövüştüğü adamı haklasa bile diğer adam ve sarı elbiseli kadının nişan almış durumda beklediklerini görür. Hangisini nasıl engelleyeceğini bilemez? Sahne boyunca yönetmen Christoph McQuarrie, sadece paralel kurguyla değil, dövüş koreografisiyle de harika bir iş çıkarır. “Turandot”un notalarıyla kurgu ve oyuncuların mizanseni arasında şahane bir bağ kurar, Benji'nin varlığı sayesinde dozunda bir mizahı da ihmal etmez. Hareketli platformdaki dövüş bir yana sahneye asıl enerjisini veren kimin kimin öldüreceğini tahmin edemiyor olmamıztan kaynaklanan gerilimdir...

İPİN UCUNDAGörevimiz Tehlike 1996(Mission: Impossible)Birinin ipin ucunda tavandan sarkıtılarak güvenlik önlemlerini aşması fikri, çekimleri İstanbul'da yapılan “Topkapı” filmindeki unutulmaz soygun bölümünden alınmış olsa da yaratıcılık ve uygulama açısından mükemmel derecede kusursuzca tasarlanıp, çekilmiş bir sahnedir... Ethan Hunt, CIA karargâhına havalandırma kanalından sarkarak bilgisayara taktığı diske bilgileri kopyalayacaktır. Kahvesine ilaç katılmış görevli, tuvaletteyken işini bitirmek zorundadır. Hunt'ı fizik gücüyle kontrol eden Krieger'in (Jean Reno) başı, havalandırma boşluğundaki tombul fareyle derde girer. Hunt'ın bir başka sorunu da alnındaki ter damlasıdır. Yönetmen Brian De Palma, bu ter damlasının Hunt'ın yüzündeki, gözlük camındaki yolculuğunu an be an takip eder. Çünkü yere değdiği anda alarm çalmaya başlayacak ve her şey bitecektir. Sessizliği ve akıp giden saniyeleri müthiş bir gerilime çeviren, Hitchcock'u kıskandıracak harika bir gerilim sahnesi...