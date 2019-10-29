Goril Kiko'yu İspanya'dan getirtti

Şahan Gökbakar'ın Türk Sinema Tarihi'nin en çok izlenen filmi olan 'Recep İvedik' serisinin 6'ncı filminde rol alan 'Goril Kiko' İspanya'dan getirtildi. ToganGökbakar'ın yönettiği filmde 'Recep İvedik'in Afrika macerasında yer alan Goril Kiko', animatronik adı verilen teknikle hazırlandı. Konya yerine Kenya'ya giden 'Recep İvedik' ile 'Nurullah', kendilerini Afrika savanlarında birbirine düşman iki kabilenin ortasında bulacak. Çamaşırhane Film yapımı 'Recep İvedik 6' izleyiciyle 8 Kasım'da buluşacak.

6 Aylık bir ön çalışmanın sonucunda sete giren 'Recep İvedik 6', Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda çekilirken filmin setinde 300 kişi çalıştı. İki köy inşa eden prodüksiyon, kostüm ve aksesuar hazırlığını ise aylar süren bir çalışmanın sonucunda tamamladı.