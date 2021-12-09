"BABA OLMAK EMİNİM ÇOK ÖZEL BİR DUYGUDUR"

Ayrıca Sevindik, "Baba olmayı çok istiyorum ve isteyen herkese nasip olmasını dilerim. Ebeveyn olmak eminim çok özel bir duygudur. Çok klişe olabilir ama net olarak fikrim bu; sevgiyle büyümüş çocuklar ileride sağlıklı bireyler oluyor." açıklamasını yapmıştı.