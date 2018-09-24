Adana’da yaşayan yüzde 90 görme engelli 13 yaşındaki Özcan Ekrem Yılmaz, onlarca video dinleyerek hayallerini gerçekleştirip piyano çalmayı başardı. Müzik öğretmeninden aldığı eğitimle de kendini geliştiren Ekrem, ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

GEÇEN YIL 3 AYLIK YAZ TATİLİNDE KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ

İHA'nın haberine göre; Adana’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda eğitimine devam eden 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Özcan Ekrem Yılmaz, annesinden 1,5 yıl boyunca kendisine org almasını istediğini belirterek, “Bir marketten org aldık. 1 yıl gibi bir sürede öğrenme süreci yaşadım. Kendi kendime ve 2 elle çalmayı kavradım. Okuldaki hocam 2 elle çaldığımı görünce ‘tamam artık okuldaki piyanonun başına oturup çalabilirsin' dedi" diye konuştu.

İlk başlarda piyanoda "Daha dün annemizin kollarında yaşarken" şarkısını çaldığını ifade eden Yılmaz, ”Daha sonrada bütün parçaları çalmaya başladım. Geçen sene 3 aylık yaz tatilinde kendimi geliştirdim. 3 aylık yaz tatili bittiğinde ise hocamız okulun piyanosunu çalmamı istedi. İnternette piyano çalan bir çocuk bulduk. Telefonumdan açtım videolarını dinlemeye başladım. İlkinde denedim çalamadım. En son dördüncü, beşinci denememde çalmayı başardım ve annem çok gururlandı” şeklinde konuştu.

"HAYALİM PİYANİST OLMAK"

Görme engeline rağmen piyanoda kendini çok geliştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Hayalim piyanist olmak. Kendime ait dijital piyanom olsun istiyorum. Olursa çok mutlu olurum çünkü bizim piyano almaya imkanımız yok” dedi.

Okulun müzik öğretmeni Caner Keser de Özcan Ekrem Yılmaz'ın çok heyecanlı ve istekli bir öğrenci olduğunu kaydederek, "Onu güzel sanatlara konservatuvara hazırlıyoruz. Büyük bir olasılıkla da kazanacak. Çok geliştirdi kendisini ve artık org yeterli gelmiyor kendisine. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz Ekrem için. En azından bir piyano alırlarsa Ekrem’e çok sevinir” diye konuştu.

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