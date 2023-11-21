Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Görme engelli rehberlik öğretmeni öğrencilere kariyer hedefi çiziyor

        Görme engelli rehberlik öğretmeni öğrencilere kariyer hedefi çiziyor

        Afyonkarahisar'da yaşayan 47 yaşındaki görme engelli rehberlik öğretmeni Hasan Hüseyin Özpınar, 21 yıldır öğrencilerinin kariyer ve başarısı için mesai harcıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli rehberlik öğretmeni öğrencilere kariyer hedefi çiziyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyin tümörü nedeniyle 3 yaşında görme yeteneğini kaybeden Özpınar, ailesinin desteğiyle Balıkesir ve İzmir'deki eğitim süreçlerini tamamlayarak rehberlik öğretmeni oldu.

        Mezun olduktan sonra 2002'de Afyonkarahisar'da göreve başlayan Özpınar, 6 yıldır Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulunda rehber öğretmenlik yapıyor.

        Özpınar, insanlarla iletişim kurmayı sevdiği için lisedeki felsefe öğretmeninin tavsiyesi ile rehberlik öğretmeni olmaya karar verdiğini söyledi.

        Eğitimde başarının öğrenci, öğretmen ve veli uyumuyla yakalandığını dile getiren Özpınar, "Bu üç faktörden birisini aksatırsak denge bozulur. Bunları dengeli ve birlikte yürütmeye özen gösteriyoruz. Biz öğrencilerimizdeki başarıyı da üniversiteye gittikten sonra görebiliyoruz. Bizden çıktıktan sonra tıp okuyan, hukuk okuyan ve öğretmenliği kazanmış olan bir sürü öğrencimiz var. İşte ortaokulda attığımız temeller ve yaptığımız yönlendirmelerin meyvelerini o zaman görmüş olabiliyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Özpınar, ortaokulda öncelikli hedeflerinin akademik başarı olmasına rağmen öğrencilerin farklı konulardaki gelişimlerine katkı sunmaya çalıştığını anlattı.

        Öğrencilerin başarısı için branş öğretmenleri ve velilerle de sürekli iletişim halinde olduğunu aktaran Özpınar, "Milli Eğitim Bakanlığının koyduğu hedefler doğrultusunda planlamamız var. Bu plan doğrultusunda öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize farklı çalışmalar yapıyoruz. Okulun, dersin akışını bozmadan, öğrencileri çok fazla dersten koparmadan etkinliklerimize ve faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

        Özpınar, kariyer yönlendirmesinde yardımcı olduğu öğrencilerin doktor ve öğretmen olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

        "BİZ KENDİSİNİ OKULUN HER ALANINDA GÖREBİLİYORUZ"

        Okul müdürü Osman Doğan da 6 yıldır beraber çalıştığı rehberlik öğretmeni Hasan Hüseyin Özpınar'ın teknolojiyi çok iyi kullandığını ve öğrencilerle iletişiminin çok iyi olduğunu belirtti.

        Özpınar'ın beklenenin çok ötesinde özverili ve ileri düzeyde bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çeken Doğan, "Bir rehberlik öğretmeni okulda ne yapması gerekiyorsa Hasan Hüseyin hocam bunları fazlasıyla yerine getiriyor. Biz kendisini okulun her alanında ve her sahasında görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum