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        'Görülmeyen Dünya' sergisi Beykoz'da

        Dünya çapında milyonlarca insanın görme engeli veya görme sorunu nedeniyle sınırlı kaldığı bir dünyaya yeni bir bakış açısı getiren 'Görülmeyen Dünya' sergisini Türkiye'de ilk kez Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Canon iş birliği ile hayata geçiriliyor. Eserler 12-20 Ekim tarihleri arasında Vizyon 360 Beykoz'da ücretsiz olarak sergilenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 00:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:03
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        'Görülmeyen Dünya' sergisi Beykoz'da
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        Dünya üzerinde 40 milyon görme engelli ve 250 milyon görme sorunu yaşayan insan bulunuyor. Görülmeyen Dünya (World Unseen) adını verdiğini fotoğraf sergisiyle Canon, görme engeli veya kısıtı olan bireylerin fotoğrafı ve sanatı görme deneyiminin ötesine taşıyarak dokunma ve işitme gibi duyularıyla deneyimlemelerini sağlıyor. Aynı zamanda bu eşsiz sergi; görme engeli bulunmayan kişileri de sıradan bakış açılarının ötesine geçmeye, dünyayı ve sanatı daha önce hiç hissetmedikleri bir şekilde görme engeli yaşayan bireylerin gözünden deneyimlemeye davet ediyor.

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        Görülmeyen Dünya (World Unseen) projesi; dünyaca ünlü fotoğrafçıların, ödüllü foto muhabirlerin ve Canon marka elçilerinin çektiği fotoğraflara ev sahipliği yapıyor. Tüm bu birbirinden farklı hikayelere sahne olan fotoğraflar, Canon’un PRISMAelevate XL yazılımı ve Arizona yazıcı serisi aracılığıyla Braille, dokunsal ve kabartmalı baskı haline getiriliyor. Böylece her bir fotoğrafın anlattığı hikâyeye ziyaretçilerin ortak olması sağlanıyor. Ayrıca sergi alanında her bir fotoğrafın hikayesi sesli anlatımlarla hayat buluyor; dokunsal baskılarla ziyaretçilerin parmak uçlarına işleniyor.

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        Dünyayı farklı bir perspektiften görmeye cesaret et

        “Görülmeyen Dünya” (World Unseen) projesi, görme engeli olmayan bireylere de dünyayı farklı bir perspektiften görme fırsatı sunuyor. Görme kısıtı olmayan ziyaretçiler, sergi alanındaki görsel bozukluk simülasyonları ve farklı duyusal deneyimlerle günlük hayatta görme engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları daha yakından hissediyor. Bu benzersiz deneyim, katılımcılara empati duygusunu ve başkalarının dünyasına dokunmanın gücünü hissettiriyor.

        Görülmeyen Dünya (World Unseen) Türkiye’de keşfediliyor

        Nisan ayı başında Londra’da ilki gerçekleştirilen sergi, bu yıl Ekim ayında da ilk kez Türkiye’de Türkiye Görme Engelliler Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek. Kısmi ve tam görme engelli bireylerin deneyimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan sergide, aralarında ödüllü Güney Afrikalı foto muhabiri Brent Stirton, ünlü Brezilyalı Foto Muhabiri Sebastião Salgado, Nijeryalı foto muhabiri Yagazie Emezi, spor fotoğrafçısı Samo Vidic, moda fotoğrafçısı Heidi Rondak ve Pulitzer ödüllü foto muhabiri Muhammed Muheisen'in de bulunduğu dünyaca ünlü fotoğrafçılar tarafından çekilen bir dizi fotoğraf yer alacak.

        Son Kuzey Beyaz Gergedanı 'Sudan'ın kaçak avcılara karşı korunurken çekilen ikonik fotoğrafı, para atlet Darko Duric'i tek koluyla suda yarışırken gösteren çarpıcı görüntüsü, bir Beluga balinası ile balıkçı arasındaki beklenmedik dostluğun hikayesi ve çok daha fazlası 12-20 Ekim tarihleri arasında Vizyon 360 Beykoz’da “Görülmeyen Dünya” (World Unseen) projesi kapsamında ücretsiz olarak sergilenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye Görme Engelliler Derneği
        #canon
        #sergi
        #fotoğraf
        #Vizyon 360 Beykoz
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