Görüntüler kan dondurdu! Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi

Adana'da tartıştığı eski damadı Ahmet S. (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet S., 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Eski eşi başkasıyla evlenip şehir dışına yerleşen Ahmet S., boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı. Ahmet S. bu sabah Bulut'un evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet S. yanındaki tabancayla Muhittin Bulut’u vurdu. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhittin Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ahmet S.'yi Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.