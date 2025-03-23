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        Gösteriler beşinci gününde

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından başlayan protestolar Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden alındığı gün de devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:54
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        Gösteriler beşinci gününde
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart sabahı başlatılan soruşturmaların ardından başlayan protestolar beşinci gününde devam etti.

        Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden alındığı gün de Saraçhane'deki İBB binası önünde kalabalıklar toplandı. Bozdoğan Kemeri önünde zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşandığı ve polisin biber gazı ile müdahale ettiği gözlendi.

        Saraçhane'deki kalabalığa sırasıyla Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hitap etti.

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        Öte yandan soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Resul Emrah Şahan için de Şişli Belediyesi önünde bir kalabalık toplandı.

        Ankara'da gösterilerin adresi Güvenpark oldu.

        İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda göstericiler toplandı.

        Bursa'daki gösterilere polis müdahalede bulunurken Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş'ın da aralarında olduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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