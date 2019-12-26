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İran'da bugün yapılması planlanan hükümet karşıtı gösteriler öncesinde internet erişimi kısıtlandı.

İnternet gözlem servisi NetBlocks, ülkedeki internet kullanımında ciddi bir düşüş olduğunu doğruıladı. Yarı resmi haber ajansı Ilna, ismini vermediği bir yetkiliye dayandırdığı haberde internet erişiminin resmi talep doğrultusunda kısıtlandığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay ülkede peş peşe yapılan zamların ardından İranlılar sokağa çıkmış, gösterilerde bir çok kişi hayatını kaybetmişti. Ölümlerin 40. gününde bugün göstericilerin yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu.

Uluslararası Af Örgütü günler süren gösterilerde en az 304 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin tutuklandığını duyurmuş, Reuters haber ajansı ise İran İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde ölü sayısının 1500'ü aştığını öne sürmüştü.

İran'da gösteriler 15 Kasım'da petrol fiyatlarına yüzde 50 zam yapılmasının ardından başlamış ve hızla ülkenin önemli bir bölümüne yayılmıştı. Olayların şiddetlenmesinin ardından ülkedeki internet erişimi tamamen kesilmişti.