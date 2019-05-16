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Göz kapağı sorunu iş bulmasına engel olunca ameliyat masasına yattı

AA

Doğuştan göz kapağı düşüklüğü bulunan 20 yaşındaki Levent Cömert, bu sorunu nedeniyle iş bulmada güçlük çekince Mutluluğun Kanatları Derneğinin girişimiyle ameliyat ettirilerek sağlığına kavuşturuldu

Levent Cömert

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Levent Cömert, liseyi bitirdikten sonra iş aramaya başladı. Başvurduğu yerlerden olumsuz cevap alan Cömert, arkadaşlarının da kendisiyle dalga geçmesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi.

AA'nın haberine göre; ailesinin ekonomik durumunun yetersizliği nedeniyle Mutluluğun Kanatları Derneğinin sahip çıktığı Cömert, ameliyat edildi.

Cömert, yaptığı iş başvurularında gözleri düşük olduğu için iş verenlerin kendisini madde bağımlısı sandığını söyledi.

Bu nedenle kimsenin kendisine iş vermediğini aktaran Cömert, arkadaşlarının da kendisiyle dalga geçmesinden dolayı sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Toplu taşıma araçlarında da insanların kendisine farklı baktığını anlatan Cömert, "Göz kapaklarımın çalışmaması nedeniyle başımı sürekli yukarıda tutarak yürüyordum. Artık ameliyat oldum ve göz kapaklarım çalışmaya başladı. Bundan sonra rahatlıkla iş bulabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin de "Onu bu sıkıntıdan kurtarmak için harekete geçtik. Özel bir hastanenin desteğiyle onu ameliyat ettirdik" dedi.

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