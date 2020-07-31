Göz kayması yeni doğan bebeklerde görülen olağan bir durumdur. 4 ile 6 ay sonrasında düzelir. İkisi birden kaymaya devam etmesi halinde içeri ya da dışarıya doğru bir göz kayması var demektir(trabismus). Göz kayması kısa sürede tedavi edilmesi gereklidir. Tedavi olmadığı taktirde göz kusurlarına neden olmaktadır. Çocuklarda 1 ile 4 yaşa arasında teşhis edilir ve tedavisi yapılır.
Gözler aynı hizada olmadığı taktirde az kayan göz daha üstün olur. Normal göz beyinle bağlantı kurması açısından normal işlevini sürdürür. Kayan göz ise; beyinle bağlantı kuramaz. Tedavi edilmediği zaman beyin gözü yok sayacak ve göz tembelliği ya da görme bozukluğu oluşacaktır.
Göz kayması nedenleri
- Bebeklik körlüğü
- Ateşli hastalıklar
- Doğumsal kızamıkçık sendromu
- Göz kasları anomalileri
- Beyin felci
- Katarakt
- Beyinde su toplanması (hidrosefali)
- Beyinde su toplanması (hidrosefali)
- Bebeklik döneminde göze yakın gül lekeleri (hemanjiomlar)
- İnkontinentia pigmenti sendromu
- Retina kanseri
- Sorunlu hamilelik ve doğum
- Down sendromu
- Apert sendromu (organ ve kafatasında gelişim kusuru )
- Görme bozuklukları (miyop, astigmat hipermetrop,)
- Travmatik beyin yaralanması
- Kazalar, yaralanma ve kafa travmaları
- Beyinde su toplanması (hidrosefali)
- Prader-Willi sendromu
- Trizomi 18 (Edwards sendromu)
Yetişkinlerde de çocuklukta tedavi edilmemesi halinde göz kaymaları ortaya çıkabilmektedir. Ya da bazı nedenlerden dolayı göz kaymaları oluşabilmektedir.
Yetişkinlerde çıkan göz kayması nedenleri
- Çeşitli enfeksiyonlar
- Çocukluktaki göz kayması tedavisinin yapılmaması ya da yetersiz kalması
- Diyabet
- Felç
- Gıda zehirlenmesi
- Göz ve kas hastalıkları
- Göz yaralanmaları
- Guillain-Barré sendromu
- Kalp-damar hastalıkları
- Bazı göz hastalığı ya da yaralanma olması halinde görme kaybı
- Guillain-Barré sendromu
- Görme kaybı
- Gözlük kullanılmasının mecbur olması ama kullanılmaması
- Kabuklu deniz hayvanı zehirlenmesi
- Travmatik beyin yaralanması
- Hipertansiyon
- Sinir felçleri
- Tiroid hastalıkları
- Beyin Tümörleri
Göz kayması tedavisi
Bebeklikte ve çocuklukta oluşan göz kayması önlem alınarak tedavi edilebilmektedir. İlerde oluşabilecek göz kaybının ve kötü durumların olmaması açısından önemlidir.
Çocuklarda kayma durumuna ve yapısına göre gözlük kullanma, tembellik olması halinde sağlam gözün bandajlanarak kapatılması ve ameliyat ile tedavi sağlanmaktadır. Yetişkinlerde de ameliyat, gözlük kullanılması ve göz egzersizleri ile tedavi edilmektedir.
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