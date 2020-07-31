Göz kayması yeni doğan bebeklerde görülen olağan bir durumdur. 4 ile 6 ay sonrasında düzelir. İkisi birden kaymaya devam etmesi halinde içeri ya da dışarıya doğru bir göz kayması var demektir(trabismus). Göz kayması kısa sürede tedavi edilmesi gereklidir. Tedavi olmadığı taktirde göz kusurlarına neden olmaktadır. Çocuklarda 1 ile 4 yaşa arasında teşhis edilir ve tedavisi yapılır.

Gözler aynı hizada olmadığı taktirde az kayan göz daha üstün olur. Normal göz beyinle bağlantı kurması açısından normal işlevini sürdürür. Kayan göz ise; beyinle bağlantı kuramaz. Tedavi edilmediği zaman beyin gözü yok sayacak ve göz tembelliği ya da görme bozukluğu oluşacaktır.

Göz kayması nedenleri

Bebeklik körlüğü

Ateşli hastalıklar

Doğumsal kızamıkçık sendromu

Göz kasları anomalileri

Beyin felci

Katarakt

Beyinde su toplanması (hidrosefali)

Beyinde su toplanması (hidrosefali)

Bebeklik döneminde göze yakın gül lekeleri (hemanjiomlar)

İnkontinentia pigmenti sendromu

Retina kanseri

Sorunlu hamilelik ve doğum

Down sendromu

Apert sendromu (organ ve kafatasında gelişim kusuru )

Görme bozuklukları (miyop, astigmat hipermetrop,)

Travmatik beyin yaralanması

Kazalar, yaralanma ve kafa travmaları

Beyinde su toplanması (hidrosefali)

Prader-Willi sendromu

Trizomi 18 (Edwards sendromu)

Yetişkinlerde de çocuklukta tedavi edilmemesi halinde göz kaymaları ortaya çıkabilmektedir. Ya da bazı nedenlerden dolayı göz kaymaları oluşabilmektedir.

Yetişkinlerde çıkan göz kayması nedenleri

Çeşitli enfeksiyonlar

Çocukluktaki göz kayması tedavisinin yapılmaması ya da yetersiz kalması

Diyabet

Felç

Gıda zehirlenmesi

Göz ve kas hastalıkları

Göz yaralanmaları

Guillain-Barré sendromu

Kalp-damar hastalıkları

Bazı göz hastalığı ya da yaralanma olması halinde görme kaybı

Guillain-Barré sendromu

Görme kaybı

Gözlük kullanılmasının mecbur olması ama kullanılmaması

Kabuklu deniz hayvanı zehirlenmesi

Travmatik beyin yaralanması

Hipertansiyon

Sinir felçleri

Tiroid hastalıkları

Beyin Tümörleri

Göz kayması tedavisi

Bebeklikte ve çocuklukta oluşan göz kayması önlem alınarak tedavi edilebilmektedir. İlerde oluşabilecek göz kaybının ve kötü durumların olmaması açısından önemlidir.

Çocuklarda kayma durumuna ve yapısına göre gözlük kullanma, tembellik olması halinde sağlam gözün bandajlanarak kapatılması ve ameliyat ile tedavi sağlanmaktadır. Yetişkinlerde de ameliyat, gözlük kullanılması ve göz egzersizleri ile tedavi edilmektedir.