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Kişide ne kadar çok melanin varsa, beyin o kadar çabuk çalışabilir. 'Personality and Individual Differences' adlı dergide yer alan bir çalışmaya göre de; çok koyu renkli gözlü kişilerin daha açık renk gözlülere kıyasla daha az içki içtiği belirtiliyor.