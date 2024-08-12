Araştırmacı Brittany Woods'a göre bu durum, halihazırda gece kuşu olma eğiliminde olan genç yetişkin ve ergen nüfus için özellikle endişe verici.

"Beyaz ışık üretmek için bu elektronik cihazların kısa dalga boylarında ışık yayması gerekir, bu da onları akşamları melatonin salınımının başlangıcını baskılayan veya geciktiren potansiyel kaynaklar haline getirir, böylece uyku süresini azaltır ve uykuyu bozar."