Göz sağlığından uyku kalitesine hepsini mahvediyor! Uyumadan önce neden asla telefonunuzla vakit geçirmemelisiniz?
Günümüzde, yatmadan önce akıllı telefonları kullanmak birçok kişi için bir alışkanlık haline geldi. Ancak, bu alışkanlık göz sağlığını olumsuz etkileyebilir ve uyku kalitenizi düşürebilir. Telefon ekranından yayılan mavi ışık, melatonin üretimini engelleyerek vücudun doğal uyku döngüsünü bozabilir. İşte detaylar!
Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarken, yatmadan önce telefon kullanmak yaygın bir alışkanlık haline geldi. Ancak, bu alışkanlık hem göz sağlığınızı tehlikeye atabilir hem de uyku kalitenizi bozabilir. İşte bilmeniz gerekenler!
BİLİŞSEL UYARIM
Yatmadan hemen önce parlak bir ekran izlemenin basit bir etkisi, uyumak için yeterince yorulmamanızdır. Yatmadan önce vücudunuzun düzgün bir şekilde gevşemesi gerekir. Ancak, parlak ışıklı eğlencenin devreye girmesiyle bu çoğu zaman imkansız hale gelir!
Oynadığınız video oyunları, Instagram'da yaptığınız aralıksız takipler, tüm bunlar vücudunuzdaki stresi arttırmak için bir araya geliyor. Vücudumuz insanlığın bu modern eylemlerine Paleolitik tarzda, yani savaş ya da kaç tepkisini kullanarak tepki verir.
TEBRİKLER VÜCUT SAATİNİZİ KARIŞTIRDINIZ!
Bir stres hormonu olan kortizol, bu görünmez gece yarısı tehditleriyle mücadele etmek için böbrek üstü bezinizde salgılanır. Kortizol sizi uyandırmaktan sorumlu olan bir hormondur. Yani şimdi vücudunuz, temelde sizi uyutan melatonin hormonunu üretmek yerine, kortizol salgılamaya başlar. Tebrikler... vücut saatinizi resmen karıştırdınız!
MELATONİN
Buradaki temel sorun, bu teknoloji biçimleri aracılığıyla aldığınız bilişsel uyarım değildir. Sizi asıl etkileyen şey, bu ekranların yaydığı parlak mavi tonlu ışıktır.
Araştırmacı Brittany Woods'a göre bu durum, halihazırda gece kuşu olma eğiliminde olan genç yetişkin ve ergen nüfus için özellikle endişe verici.
"Beyaz ışık üretmek için bu elektronik cihazların kısa dalga boylarında ışık yayması gerekir, bu da onları akşamları melatonin salınımının başlangıcını baskılayan veya geciktiren potansiyel kaynaklar haline getirir, böylece uyku süresini azaltır ve uykuyu bozar."
MAVİ IŞIK VÜCUDU UYARIYOR
Temel olarak, vücudunuz milyonlarca yıllık evrimden sonra, gün batımının sıcak kırmızı ışığının vücudun uyuması gerektiği anlamına geldiğini, sabahın parlak mavi ışığının ise vücudu uyandırmak için bir işaret olduğunu anlamaya adapte olmuştur.
Rensselaer'de doçent olan ve LRC'nin Işık ve Sağlık Programı direktörü Mariana Figueiro, "Çalışmamız, kendinden ışıklı elektronik ekranlardan gelen ışığa iki saat maruz kalmanın melatonini yaklaşık yüzde 22 oranında baskılayabileceğini gösteriyor" dedi.
NE KADAR ÖNEMLİ?
Aslında gerçekten önemli. Vücudun sirkadiyen ritmindeki (uyku döngüsü) bozulma, diyabet ve obezite riskinin yanı sıra, gece vardiyasında çalışanlarda olduğu gibi uzun yıllar üst üste meydana gelirse, meme kanseri gibi daha ciddi hastalık riskini de artırır.
Gün boyunca biriken nörotoksinler, iyi bir gece uykusu uyumadığınız sürece temizlenemez. Bu nörotoksinler daha sonra beyninizde asılı kalarak sizi halsizleştirir, hafızanızı ve dikkat sürenizi zayıflatır. Metabolizmanız dahi mahvolur.
BU SORUNLA NASIL BAŞA ÇIKILABİLİR?
Ekranlarınıza filtre eklemek basit bir çözüm olabilir. Elbette fiziksel filtreler değil. Bahsettiğim şey mavi ışık filtreleme uygulamaları. Bu uygulamalar, cihazı kullandığınız günün saatine göre ekranınızın görünümünü değiştirir. Dışarıda hava karardığında, ekran normal mavi arkadan aydınlatmalı deneyimden daha kırmızı ve daha sıcak görünür.
Kaynak: Science ABC