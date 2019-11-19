Gözde Girişim'in bağlı ortaklığı İsmet Ambalaj iştiraklerinin satışı veya başka şirketlerle birleşmesi için Pragma Finansal Danışmanlık yetkilendirildi.

Gözde Girişim'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketin bağlı ortaklıklarından İsmet Ambalaj'ın iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Pragma Finansal Danışmanlık'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir" denildi.