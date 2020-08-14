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Gözenek sıkılaştırıcı maske nasıl yapılır?

Gözeneklerin sıkılaşması için maske ile bakım yaparak bu problemi düzeltmemiz mümkün olmaktadır. Böylelikle daha düzgün ve pürüzsüz bir cilt elde edilmektedir. Peki gözenek sıkılaştırıcı maske nasıl yapılır? İşte tarifi...

Gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri

Bayanların en çok yaşadığı cilt problemlerinden biri genişlemiş gözeneklerdir. Hem görünüşü bozmakta hem de cilt problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gözeneklerin sıkılaşması için maske ile bakım yaparak bu problemi düzeltmemiz mümkün olmaktadır. Düzenli bakım yapılarak, sıkılaştırıcı maske uygulandığı takdirde gözeneklerin genişlemesi engellenmektedir. Böylelikle daha düzgün ve pürüzsüz bir cilt elde edilmektedir.

Gözenek Sıkılaştıran Doğal Maske; 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, birkaç damla limon ve 4 tatlı kaşığı şekeri karıştırın. Cildinize 25 saniye uygulayın ve soğuk su ile durulayın. Haftada 4 kere düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Yoğurt Maskesi; direk bir kase içerisinde ezdiğiniz yoğurdu cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Ciltte biriken fazla yağ, ölü hücreler ve kiri temizler. Gözenekleri sıkılaştırır ve kırışık görünümünü hafifletir. Düzenli olarak her gün uygulayabilirsiniz.

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