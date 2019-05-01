ABD Merkez Bankası ( Fed) faiz kararını bu akşam TSİ 21:00'de açıklayacak. Fed'in son dönemde beklentilerden iyi gelen verileri nasıl yorumlayacağına ilişkin öngörüler farklılık gösterse de ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizlerde ve adım atma konusunda "sabırlı olunacak" ifadesinde değişiklik yapılmayacağı tahmininde bulunuyor.

SABIR VURGUSU YAPMIŞTI

Fed, 20 Mart tarihli toplantısında politika faiz oranını beklendiği gibi yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tutmuştu. Fed bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi eylülde bitireceğini açıklamıştı. Fed Başkanı Powell, basın toplantısında gelen verilerin Fed'in faiz politikasının hangi yönde ilerlemesi gerektiği konusunda halihazırda sinyal göndermediğini ifade ederek, "Politikada değişiklik ihtiyacı görmeden önce biraz zaman geçebilir. Sabırlı olmak için iyi bir zaman." demişti. Fed kararı sonrası dolar/TL 5,46 seviyelerinden 5.40'a kadar inmişti.

DOLAR ENDEKSİ 97.093 PUANDA, BORSALAR TATİLDE

Fed'in faiz kararı öncesinde dolar endeksi yüzde 0.11 kayıpla 97.093seviyesinde hareket ediyor. Endeks geçtiğimiz hafta 98.330 seviyelerini test etmişti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yurt içi ve Avrupa'da birçok borsa tatil. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda 5.9600 seviyesinde bulunuyor.

TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİM ÇAĞRISI



ABD Başkanı Donald Trump, faiz kararı öncesinde twitter hesabından Fed'e faiz indirim çağrısını yineledi. Trump, bankaya 1 puanlık faiz indirmesini ve varlık alımlarına devam etmesini önerdi. "Fed düşük enflasyona rağmen faiz artırdı" yazan Trump, "Çin, kendi ekonomisine büyük teşvikler eklerken aynı zamanda faiz oranlarını da düşük tutmaya devam ediyor. Fed ise enflasyon çok düşük seviyede olmasına rağmen faiz artırımına gitti ve büyük miktarda kantitatif sıkılaştırma başlattı. " ifadesini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019