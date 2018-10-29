Karadeniz’de son günlerde palamut avında gözle görülür bir azalma yaşanırken balıkçılar artık umutlarının hamside olduğunu belirttiler.

Trabzon’da 1 hafta öncesine kadar tezgahlarda tanesi 7.5-12.5 TL arasında satılan palamutlar şimdilerde 20 TL’den satılırken balıkçılar, palamutun artık yavaş yavaş çekilmeye başladığını söylediler.

Az olan palamutun fiyatının 20 TL’ye kadar çıktığını belirten balıkçılar, artık umutlarının hamside olduğunu ifade ederlerken sezonun bereketli geçtiğini söylediler.

Balıkçılardan Zeki Özçilingir, palamutun giderek azalmaya başladığını ifade ederek, “Palamut bugün 20 TL. Artık palamut her geçen gün azalmaya başladı. Umudumuz hamsi. Hamsi şu an az ancak önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Bu sezon, palamut açısından çok iyi geçti ancak bugünlerde fiyatı 20 TL’yi buldu. Nedeni ise gün geçtikçe azalması. Palamut yavaş yavaş çekiliyor diyebiliriz. İnşallah hamside palamut gibi bol olur. Şu an hamside beklenen görüntü olmadı inşallah bol olur” dedi.

Balıkçılardan Ömer Erdal’da palamutun giderek azalmaya başladığını ifade ederek “Palamut giderek azalıyor artık sonları diyebiliriz. Palamut bittikten sonra inşallah bol hamsi gelecek. Bu sezon bol palamut oldu. İnşallah bu sene de bol hamsi olur” diye konuştu.

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