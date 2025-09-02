Gözleri KaraDeniz oyuncuları ve konusu: Gözleri KaraDeniz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Gözleri KaraDeniz, ekran yolculuğuna başlıyor. Diziyi yayın akışında gören izleyiciler Gözleri KaraDeniz oyuncuları ve konusu hakkında detayları merak ediyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi; Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ele alıyor.
Gözleri KaraDeniz, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'I başrolde buluşturan Gözleri KaraDeniz oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Salı akşamı ekranlara gelecek olan yapım, Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Azil karakteri ile Özge Yağız’ın canlandırdığı Güneş karakterinin imkânsız aşkını merkezine alıyor. Peki; Gözleri KaraDeniz konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz, 2 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU
Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dizisi, hem hikâyesiyle hem atmosferiyle unutulmaz bir yolculuk vadediyor.
O3 Medya imzalı dizi, Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Gözleri KaraDeniz dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu.
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gözleri KaraDeniz dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çekimlerine başlanan dizinin bazı sahneleri de İstanbul'da çekiliyor.
Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın Çamlıhemşin'de birlikte horon oynadığı sahneler, dizinin atmosferini yansıtıyor.
GÖZLERİ KARADENİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ
Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir.
Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar.
Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir.
İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır.
Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.
Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ KARAKTERLERİ
Halit Özgür Sarı - Azil Yılmaz
Anne bildiği Sabriye ve aslında öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana'nın yanında, Rize'de büyümüş Azil. Aslında annesi babasız olan ama öyle büyümemiş bir çocuk olarak denizde büyümüş, denizin çocuğu olmuş.
Özge Yağız - Güneş Aydınay
Bir aşk çocuğuymuş Güneş. Kardeşi Yunus'un da içinde olduğu bir araba kazasıyla hem anne hem de babasını kaybetmiş. Teyzeleri Nermin kazadan sonra onları yanına almış. O evin kızı gibi büyümüş Güneş. Okumuş avukat olmuş, Yunus'un annesi olmuş, Mehmet'in sevdiği kadın olmuş, Nermin'in gelini… Ama bir tek kendisi olamamış.
Mehmet Özgür - Osman Maçari
Asiye ve Lütfü'nün tek çocuğu. Lütfü, Asiye'yi terk edip, İstanbul 'daki ortağı Muzaffer'in baldızı Gülfem ile aşk yaşamaya başlayınca, babasının onu her görmeye gelişi ile Osman'ın dengesi biraz daha bozulmuş ve anasının hiç istemediği bir tipe dönüşmüş.
Mustafa Açılan - Mehmet Maçari
Mehmet, en çok da annesinin bir tanecik oğlu olarak yetiştirilmiş. Babası Osman, Mehmet'e karşı mesafeliymiş hep. Mehmet ve Güneş birlikte büyümüşler. Herkes onların evleneceğini biliyormuş ama bu hiç konuşulmamış…
Yonca Şahinbaş - Nermin Maçari
İç Karadeniz'in denize paralel uzanan dağlarının ardından gelen bir kasabada doğan Nermin, ailesiyle birlikte Rize 'ye yerleştikten sonra ilkokul ve liseyi Rize 'de okumuş ama hep kardeşi Nilgün ile birlikte kurdukları hayallerde İstanbul'a taşınmak, İstanbullu olmak varmış.
Erol Babaoğlu - Sado
Sado'nun namını duyan Nermin'in babası Muzaffer, Sado'yu yanına almış. Zaman içinde ailenin baş adamı, tetikçisi olmuş.
Ebru Aykaç - Havva Kırkayvaz
Lütfü ve Gülfem'in kızı, Osman'ın üvey kardeşi. Babasının yanında yaptıkları her şeyi duyarak, görerek büyümüş. Babasının ortağına çalışan, sık sık onlara gelen giden Sado'ya tutulmuş.
Eren Ören - Dursun Yılmaz
Sabriye'nin öz oğlu, Azil'in öz kardeşlerden daha öz hissettiği kardeşi… Azil ile büyümüş, Azil'den büyük olduğu halde hep Azil'in küçüğü gibi hissetmiş. İlk kavgasına Azil ile girmiş, okula Azil ile başlamış. Her şeyi Azil ile birlikte, kardeş kardeş yapmışlar
Osman Albayrak - Kınalı
Ailesi bir yangında ölmüş. Kınalı sağ çıkmış ama kolunda yangından kalma izi varmış. O günden beri de Kınalı derlermiş ona. Osman'la da hapiste tanışmışlar, can dostu olmuşlar birbirlerine. O günden bugüne de hiç ayrılmamışlar.
Onur Özaydın - Haki Çakaroğlu
Muzaffer ve Emine'nin ortanca çocuğu Nermin ve Nilgün'ün erkek kardeşi. Ailesi ölünce, ablası Nermin'in evinde, Osman eniştesinin güçlü kanatlarının altında bir yer bulmuş kendisine. Matematik ve finansa olan yatkınlığı aile şirketinde güçlü bir konumda olmasına imkân sağlamış.
Türkü Su Demirel - Fatoş Maçari
Osman ve Nermin'in biricik kızı, Mehmet'in kız kardeşi. Annesine mesafeli, babasına ise hayran. Annesinin Mehmet'e olan düşkünlüğünün gayet farkında olarak yetişmiş. Belki de bu yüzden her şeyle dalga geçerek kendince bir koruma kalkanı geliştirmiş. Annesi haricinde ailenin diğer fertleriyle kolay iletişim kuran biridir Fatoş.
Gizem Arıkan - Ayla Çakaroğlu
Ayla varoşta büyümüş, hırslı bir kadındır. Hep magazin dergilerine bakmış, bir gün zenginler gibi yaşayacağım demiştir. Yunus'un sağlığının ciddi bakım gerektirdiği günlerde, doktoru kandırarak Maçarilerin evinde çalışmaya başlar. Önce Mehmet'e göz koyar. İstediğini alamayınca da Haki'yi kendine aşık etmesi gerektiğine karar verir.
Berk Ali Çatal - Sancar Eskier
Mehmet Maçari'nin sağ kolu, kişisel asistanı, spor antrenörü, şoförü, sırdaşı… Aslen Maçari'lerin uzak akrabalarından birinin daha küçücükken öksüz ve yetim kalmış oğludur. Sancar büyürken fiziksel olarak hep Mehmet'in yanında olmuş ama tüm aile hep hissettirmiş aralarındaki mesafeyi Sancar'a. Asli görevinin Mehmet'e göz kulak olmak, onu korumak olduğunun altını da çizmişler her daim.
Özgür Çınar Deveci - Yunus Aydınay
Güneş'in kardeşi. Anne ve babasını korkunç bir kazada kaybetmiştir. Kazadan sonra Güneş'e abla değil annesi gözüyle bakmış; Mehmet de kuzeni gibi değil, abisi, babası olmuş. Yunus, Mehmet'in böbreğini alınca sanki Mehmet'in karakterinden bir parça da almış. Mehmet gibi yürümeye, onun gibi konuşmaya başlamış. Sert çocuk olmaya çalışmış.
Ayten Uncuoğlu - Asiye Maçari
Asiye, anası ve babasının anlaştığı, görüştüğü bir aileye gelin gitmiş. Eşi Lütfü'ye hiç âşık olmamış ama gerçekten onun için yaşamış tam bir Karadeniz kadını. Bir çocukları olmuş; Osman. Her şey yolunda gidiyor zannederken Lütfü İstanbul'da başka bir kadına tutulmuş.