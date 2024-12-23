Yapılan meslek ne olursa olsun; gözler, uyanıklık süresi boyunca görme işlevini sağlamasının yanı sıra farklı olumsuz faktörlere de maruz kalıyor. Söz konusu etkenlerden kaynaklanan sorunların azaltılması için de göz kaslarının bilinçli hareketlerle çalıştırılması etkili bir çözüm sağlıyor. Bu uygulama hem dolaşımı destekleyici hem de rahatlatıcı etkisinden dolayı göz yogası olarak anılıyor.

UYARI: Haberde yer alan bilgileri doktorunuza danışmadan uygulamayınız GÖZ YOGASI NEDİR? Göz yogası, göz bebeklerinin kontrollü hareketi yoluyla göz çevresi kaslarının çalıştırılmasına yönelik uygulamaları ifade ediyor. Bu egzersiz çeşidinin, ruhsal ve bedensel uyumun hedeflendiği yoga ile esasen bir ilişkisi bulunmuyor. Ancak gözlerde daha canlı, dinç ve dinlenmiş bir his yarattığı için adı göz yogası olarak biliniyor. Nitekim göz yogası hareketleri, yoganın bedende yarattığı etkinin gözlerde de sağlanmasına fark edilir ölçüde yardımcı olabiliyor.

REKLAM GÖZ YOGASININ FAYDALARI NELERDİR? Bilimsel olarak göz yogasının astigmat, miyop ve hipermetrop gibi görme kusurlarına iyi geldiğine dair bir bilgi olmasa da genellikle uygulayan kişiler tarafından daha iyi bir görüş sağladığı söyleniyor. Genellikle uygulanan tedaviye destek sağlaması amacıyla önerilen göz yogasının pek çok olumlu etkisi de bulunuyor. Havuzdaki fazla klora dikkat! Göz alerjisi yapıyor Haberi Görüntüle Bunlar; - Göz kaslarını geliştirerek daha rahat odaklanma sağlar.

- Göz tansiyonunun ilerlemesini yavaşlatır. - Kronik göz kuruluğuna iyi gelir. - Katarakt ameliyatından sonra iyileşmeyi hızlandırır (normal hayatta uygulamıyorsanız ameliyattan hemen başlamanız uygun olmayabilir, doktorunuza danışınız). - Kan akışını destekleyerek göz altı morluklarının belirginliğiniz azaltır. - Göz kaslarının gevşemesine yardımcı olur.

GÖZ YOGASINI KİMLER YAPABİLİR? Göz yogası hareketlerinin, göz doktorları tarafından egzersiz kapsamında pek çok danışana ve hastaya tavsiye edildiği biliniyor. Gözlerdeki rahatsızlıkların azalmasında yardımcı bir rol üstlenen bu hareketler, görme sorunları olan veya gözlerinde hassasiyet problemi yaşayan hastalardan göz sağlığı yerinde olan kişilere kadar herkesçe uygulanabiliyor. Ancak bazı göz operasyonlarının ardından uygulanması konusunda önce mutlaka hekime danışılması gerekiyor.

REKLAM ADIM ADIM GÖZ YOGASI UYGULAMASI 1. ADIM: GÖZLERİNİZİ RAHATLATIN Kasları egzersizlere hazırlamak için ilk önce ısıtmak çok önemli. Avuç içlerinizi birbirine sürterek ısıtın ve kapattığınız gözlerinizin üzerine yerleştirin. Avuçlarınız hala kapalı olan gözlerinizi ısıtırken gözlerinizi saat yönünde hareket ettirin ve daha sonra yatay bir 8 yani sonsuzluk sembolü çizin. Avuçları ısıtma ve gözleri hareket ettirme uygulamasını en az 3 kere tekrar edin.

2. ADIM: KIRPMAK Isınma egzersizini tamamladıktan sonra gözlerinizi 10 kere hızlı hızlı açıp kapatın ve daha sonra 20 saniye kapalı bir şekilde dinlendirin. Bu aşamayı da en az 5 kere tekrarlayın. 3. ADIM: YANLARA BAKMAK Dirseklerinizi vücudunuzdan ayırmadan kollarınızı bükerek kaldırın ve başparmaklarınızı açık tutun. Sırasıyla sağ başparmağınıza, iki kaşınızın ortasındaki boşluğa ve sol başparmağınıza bakın. Bu egzersizi 10-20 kere tekrar edin.

4. ADIM: ÖNE VE YANLARA BAKMA Sol ve sağ ellerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin. Gözlerinizi düz tutun ve göz hizanızdaki bir noktaya sabitleyin. Sırasıyla aşağı doğru sağ parmağınıza, göz hizanızdaki noktaya ve yine aşağı doğru sol parmağınıza bakın. Ardından tekrar gözlerinizi orta noktaya getirin. Bu egzersizi her iki taraf için de 5 kere tekrar edin. REKLAM 5. ADIM: ROTASYON Sol kolunuzu yere paralel olacak şekilde kaldırın ve baş parmağınızı yukarı uzatın. Elinizle geniş daireler çizmeye başlayın ve her ki gözünüzle de başparmağınızı takip edin. Daha sonra aynı egzersizi sağ kolunuzla da tekrar edin. Sırasıyla saat yönüne 5 kere ve saatin ters yönüne 5 kere olacak şekilde her iki kolunuzla da bu egzersizi tekrarlayın.

6. ADIM: YUKARI AŞAGI BAKMA Ellerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin ve başparmaklarınızı havaya kaldırın. Sırasıyla sağ ve sol kolunuzu ulaşabildiği son noktaya kadar kaldırın ve indirin. Bu esnada gözlerinizle baş parmağınızı takip edin. Her kolunuzu için bu hareketi 5 kere tekrar edin. 7. ADIM: BURUN UCU Sağ veya sol kolunuzu yere paralel olacak şekilde kaldırın ve başparmağınızı yukarı uzatın. Gözlerinizi başparmağınıza odaklayın ve yavaş yavaş odağı kaybetmeden elinizi burnunuzun ucuna doğru getirin ve burnunuza dokunun. Bir süre bekleyin ve tekrar uzaklaştırın. Bu hareketi seçtiğiniz tek bir kolunuzla 5 kere tekrar edin.