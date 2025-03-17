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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe 7 maçtır kazanamıyor - Göztepe Haberleri

        Göztepe 7 maçtır kazanamıyor

        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:29
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        Göztepe 7 maçtır kazanamıyor!
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        Trendyol Süper Lig'de sezona flaş bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçti.

        Şu ana kadar oynadığı 26 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, yaşadığı kayıpların büyük bir kısmını ise son 7 maçında yaşadı. Bu dönemde arka arkaya kötü sonuçlara imza atan İzmir ekibi, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak haftalardır galibiyete hasret kaldı. Göztepe, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybederken, Bodrum FK, Samsunspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı. Toplayabileceği 21 puanın sadece 3’ünü alabilen sarı-kırmızılılar, haftayı 37 puanla 7. sırada tamamladı.

        Avrupa hedefinden hızlıca uzaklaşan Göztepe’de Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada şu anda hedeflerinin galibiyet almak olduğunu ifade etti. Stoilov, "Tabii ki bu puanları kaybettiğiniz zaman Avrupa hedefinizden ister istemez uzaklaşıyorsunuz. Bizim bir an önce tekrar galip gelmenin yolunu bulmamız ve tekrar galibiyetlere ulaşmamız gerekiyor. Bu şekilde tekrar hedeflerden konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

        ROMULO 2 AY SONRA GOL ATTI

        Göztepe’nin bu sezon gösterdiği performansıyla adından sıkça söz ettiren golcü oyuncusu Romulo, 2 ay sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı. Son olarak Ocak 2025’te Kasımpaşa’ya gol atan Brezilyalı oyuncu, o karşılaşmadan sonra istikrarlı bir görüntü çizemeyip sakatlıklarla mücadele etti. 1 aylık aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkmayı başaran Romulo, Eyüpspor’a karşı skor üreterek 2 aylık aradan sonra gol atmış oldu.

        GÖZTEPE, SON 4 MAÇINDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Ligde galibiyete hasret kalan ve puan tablosunda 7. sıraya kadar gerileyen Göztepe, son 4 maçında kalesini gole kapatmayı başaramadı. Arka arkaya oynadığı müsabakalarda Kayserispor ve Sivasspor’a kaybeden İzmir ekibi, Samsunspor ve Eyüpspor’la da karşılıklı gollerle berabere kaldı. Yaşanan sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir savunma hattı kurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, böylece son 4 maçında kalesini gole kapatmayı başaramadı.

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