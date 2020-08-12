DHA

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe'de 1 yıldan uzun süredir devam eden kulübün satılacağı iddiaları üzerine geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozup, "Şartlar oluşursa Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasıyla tekliflere yeşil ışık yakan Başkan Mehmet Sepil, konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Altınbaş Holding'den 2014 yılında devraldığı sarı-kırmızılı kulüpte 6'ncı yılını tamamlayan Sepil, hayallerinin daha iyisini yapacak bir yatırımcı olduğu takdirde kesinlikle değerlendireceğini söyledi. Başkanlığı döneminde Göz-Göz'ü 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyıp 3 sezondur ligde kalıcı yapan, kulübe tarihinin ilk stadını kazandırıp çağ atlatan Sepil, yabancı bir gruba devir gerçekleştiği takdirde Türk futbolunda öncü olacaklarını belirtti.

Bir televizyon kanalında canlı yayında açıklamalar yapan Mehmet Sepil, "Dünyada futbolda yabancı yatırımcıyı çekemeyen tek ülke biziz. Bunun en büyük sebebi kulüplerin ekonomileri. Sürekli zarar eden bir yere yatırım yapılmaz. Pandemi sonrası Avrupa'da birçok kulübe yeni yatırımcılar geliyor. Bunun en son örneğini İtalya'da Roma'da gördük. Yabancı yatırımcılardan Göztepe'ye bir ilgi var. Göztepe'ye bu ilginin olması taraftarı, camiası, yapısıyla son derece doğal. Ben Göztepe'yi taraftarı olduğum için devraldım. Benim hayalimdekinin daha iyisini yapacak bir yatırımın Göztepe'ye geldiğini görürsem tabii bu yatırımı kesinlikle değerlendireceğim. Bunun ihtimali var ve yüksek bir ihtimal. Biz Göztepe olarak bunu başarırsak o zaman benzeri yabancı yatırımcıları getirmek için diğer kulüpler de kendine bakacak" dedi.

"Şu an bitmiş, sonuca yakın henüz bir şey yok. Olduğu zaman ilk camiam ile paylaşacağım, ilk onların görüşünü alırım" diyen Sepil, şunları kaydetti:

"Kendi iş hayatımda daha önce de bu tip görüşmeleri yürüttüm. Önemli fonlar ve gruplar ilgileniyor. Eğer olursa Göztepe için çok iyi olacak, Türk futbolu için çok iyi olacak. Bunun takibini profesyonel bir şekilde sürdüreceğiz ama aynı zamanda hayat devam ediyor, yakında lig başlıyor, taraftarımız endişeleniyor. En iyi şekilde, geçmişte aldığımız derslerden de faydalanarak önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Takımdan birçok oyuncu ayrıldı. Atanımız, tutanımız gitti. Bizde meşhur atanlarla tutanlar oluyor. Birçok pozisyona transfer yapacağız. Türk futbolu çok değişik, çok maçlı, çok zor bir seneyi yaşayacak. Bu süreçte en iyisini yapmaya çalışacağız."

SONER, BERKAN VE TITI İDMANDA

Göztepe'de sözleşmeleri bitmesine rağmen kontratlarındaki opsiyonlar kullanılan Berkan ve Titi'nin yanı sıra bonservisi için Medipol Başakşehir'le anlaşmaya varılan Soner, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yeni sezonu açan takımla antrenmanlara başladı. Yine opsiyonları kullanılan Napoleoni ve Mossoro da hafta sonuna kadar takıma katılacak. Göz-Göz, takımda kalan bu futbolcularla ilgili resmi açıklama yapacak. Sarı-kırmızılılar, Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'le yollarını ayırmıştı. İzmir temsilcisi transferde önceliği kale ve forvete verecek.