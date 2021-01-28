AA

Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların forvet transferi istemelerinin gayet doğal olduğunu belirterek, "Ben de taraftar olsam, başkandan forvet transferi isterdim." dedi.

Transfer yapabilmeleri için bazı şartların oluşması gerektiğini kaydeden Sepil, "Şu ana kadar transferi, eksik gördüğümüz yerlere, gerekli olduğu düşüncesiyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin devam ettiğini hatırlatan Sepil, "Son günler daha hareketli olabilir. Fırsat transferi oluşursa, bunu yapabiliriz. Transfer konusunda şu an kesin bir kararımız yok." diye konuştu.

Başkan olarak kulübün geleceğini düşünmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Sepil, "Hep bunu düşünüp hareket etim. Bunu da değiştirmeyeceğim. Örnekleri Türk futbolunda çok mevcuttur. Her zaman takdir ettiğim, Türk futbolu için önemli bulduğum Eskişehirspor örneği var. Bugün Eskişehirspor gibi camiaların yaşadıkları, benim için üzüntü kaynağı. Aynı duruma Göztepe'nin düşmesine asla izin vermem, taviz de vermem." şeklinde konuştu.

Sepil, takım olarak gol konusunda sıkıntılı olduklarını düşünmediğini aktarıp, ligde 6 takımın kendilerinden daha fazla gol attığını hatırlatarak, "Gol sayısı olarak yetersiz değiliz ama daha iyisi olur mu? Olur." açıklamasında bulundu.

Lamine Gasama ile ilgilenen kulüpler olduğun için kendisine gidebileceğini söylediklerini kaydeden Sepil, ancak bitmiş bir transferin olmadığını dile getirdi.

Sepil, ligde ikinci devrenin hem salgın nedeniyle hem de sıkışık maç takviminden dolayı zor geçeceğini, kulüplerin finansal olarak da zor durumda olduğunu anlattı.

Ligin ilk devresinde Türk oyunculara en fazla süre veren ekip olduklarının aktarılması üzerine Sepil, "Türk oyunculara inanıyoruz. Türk oyuncularının fazla olması takıma ayrı bir enerji getiriyor. Neticede bu kararı teknik direktör performansa göre vermek zorunda. Türk oyunculardan da dikkati çekenler var. Halil Akbunar uluslararası arenada dikkati çekmeye başladı. Aynı politikaya devam etmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.