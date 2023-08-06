Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'de hasret bitecek - Futbol Haberleri

        Göztepe'de hasret bitecek

        İzmir'in Trendyol 1'inci Lig'deki temsilcilerinden Göztepe, bu hafta taraftarıyla aylar sonra buluşacak olmanın heyecanını yaşayacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'de hasret bitecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son iç saha maçını geçen sezon 16 Mayıs'ta Rizespor'la oynayan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk haftasında Sakaryaspor'u konuk edeceği mücadelede 90 gün sonra taraftarıyla kavuşacak. Göztepe'de 3 aydır takımlarını izleyemeyen taraftarların 13 Ağustos Pazar akşamı saat 21.45'te başlayacak mücadelede Gürsel Aksel Stadı'nı doldurmaları bekleniyor.

        Geçen sezon taraftarıyla müthiş bir uyum yakalayan Göztepe, iç saha maçlarını tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynayarak stattaki atmosferle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. Yeni transferlerle kabuk değiştiren takımlarını ilk kez izleme fırsatı bulacak sarı-kırmızılı taraftarlar, Sakarya sınavına özel şovlar da hazırlığında. İzmir temsilcisi İtalya kampı dönüşü antrenmanlara Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yeniden başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        'Savaş hazırlıklarını güçlendirme' vurgusu
        'Savaş hazırlıklarını güçlendirme' vurgusu
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor