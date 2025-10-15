Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı!

Süper Lig'in bu sezon hiç yenilmeyen takımlarından biri olan Göztepe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı.

Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin Euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı.