        Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Fenerbahçe maçı ertelenecek mi?

        Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Göztepe - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İki takımın bugüne kadar 58 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 27'sini Fenerbahçe, 9'unu ise Göztepe kazandı. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati...

        Giriş: 15.08.2025 - 22:54 Güncelleme: 15.08.2025 - 22:54
        1

        Göztepe - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına Göztepe karşısında çıkıyor. Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor. Uzun süredir tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun İzmir deplasmanın forma giymesi beklenmiyor. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Fenerbahçe maçı ertelenecek mi?" İşte detaylar...

        2

        GÖZTEPE FENERBAHÇE LİG MAÇI ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN?

        Göztepe - Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

        3

        GÖZTEPE FENERBAHÇE LİG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        59. RANDEVU

        Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

        Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

        5

        KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

        6

        Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor. Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

